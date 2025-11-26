Villar de Rena vuelve a convertirse en un enorme belén

La localidad de Villar de Rena volverá a transformarse durante un mes en un enorme belén que ocupará más de 500 metros de su centro urbano, con motivo de las próximas fechas navideñas. La de este año será la novena edición de "un evento original y que refleja el ingenio, el trabajo y la unión de un pueblo", según lo ha definido Paqui Silva, diputada provincial, durante su presentación. La instalación podrá visitarse a cualquier hora del día desde el 4 de diciembre hasta el 6 de enero.

El proyecto, que surgió en 2017 a propuesta de uno de sus vecinos, se compone de numerosas figuras a tamaño real y realizadas con materiales reciclados. Además, muchas de ellas cuentan con los rostros de los propios habitantes de la localidad. Gracias a ello, se ha convertido en "uno de los belenes más curiosos y atractivos de todo el país" y "un orgullo para la provincia". Esta iniciativa supone un gran atractivo turístico, ya que en cada edición concentra unas 24.000 visitas en el mes en que se encuentra expuesto, según ha señalado Nereo Manuel Ramírez, alcalde de Villar de Rena.

El belén de este año ya ha comenzado a montarse con la participación de todos los vecinos. Las figuras son realizadas con materiales desechados como papel de periódico, poliespán, latas, tapones, ropas, etc.

Además, el belén también tiene carácter reivindicativo, intentando "transmitir valores como la lucha contra la discriminación que sufren diversos colectivos o la promoción de la igualdad y la tolerancia". En este sentido, por ejemplo, la figura de Herodes es sustituida por la 'Reina Herodas', "con el objetivo de denunciar el techo de cristal sufrido por las mujeres a lo largo de la historia". Los tres pajes de los Reyes Magos son mujeres, y estos representan a tres religiones y continentes distintos: Melchor, cristiano y europeo; Gaspar, budista e hinduista asiático, y Baltasar, musulmán africano.

Aspira a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional en 2026

En esta edición, la instalación será iluminada con velas durante una noche, según ha desvelado el alcalde.

Además, Ramírez también ha manifestado la intención de convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional. Para ello, es necesario contar con diez años de celebración ininterrumpida, de manera que en la próxima edición, en las Navidades de 2026, Villar de Rena solicitará a la Junta ostentar dicha distinción, ha agregado.