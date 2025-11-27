Badajoz recupera su gran árbol de Navidad en la plaza de España

La plaza de España de Badajoz recupera el tradicional árbol de Navidad. Inicialmente el Ayuntamiento de Badajoz anunció que este año esta céntrica ubicación no iba a contar con el cono que se instalaba tradicionalmente junto a la catedral. A cambio se colocaría un gran techo de luces desde la torre hacia los edificios del perímetro de la plaza.

El pasado martes este techo luminoso se desplomó en torno a las 13.00 horas sorprendiendo a los transeúntes. Desde ese momento, los operarios contratados para la instalación de los adornos navideños han trabajado a contrarreloj para reponer este ornamento. Durante la jornada del miércoles la plantilla destinada se multiplicó, así como los medios técnicos disponibles. El contrato de la iluminación navideña en Badajoz está adjudicado a la empresa Ximénez desde hace años.

Trabajadores de Ximénez, la noche del miércoles, en la plaza de España, para terminar a tiempo la iluminación navideña. / A. M. R.

Este jueves la plaza de España ha amanecido con un árbol de Navidad casi terminado de montar. Los operarios han tenido que trabajar a contrarreloj, pues anoche aún no estaba colocado. A estas horas, ya está totalmente montado. “Tras el incidente del otro día, la empresa ha decidido reforzar la iluminación para que luzca mejor”, informa el ayuntamiento desde su gabinete de prensa.

De este modo, mantendrá el diseño de la guirnalda, instalará el photocall de grandes dimensiones e incorporará el tradicional cono luminoso que desde hace años ha adornado este enclave pacense.

Mañana viernes la plaza de España será el punto desde el que se ilumine la Navidad de Badajoz. A partir de las 18.30 horas. Se inaugurará además el mercado navideño de la plaza de San Francisco-