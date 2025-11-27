El juicio contra el acusado de agresión sexual a sus dos hijastras menores se retoma en la Audiencia de Badajoz

El juicio contra un hombre acusado de agresión sexual a las dos hijas menores de edad de su expareja se retoma este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz. En la primera sesión, que se celebró en mayo, declaró el procesado, pero un defecto en la grabación de una de las niñas, obligó a aplazar la vista.

La fiscalía pide para el acusado 21 años de prisión y que indemnice a cada una de las menores con 30.000 euros, penas que la acusación particular, en manos de Alfredo Pereira, que representa a los padres de ambas, eleva a 25 años de cárcel y a 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, la defensa, que ejercen José Duarte y Aurelia Martín, solicitan su absolución. En su declaración ante el tribunal, el acusado aseguró que la denuncia de las dos menores, que en el momento de los presuntos hechos tenían 14 y 8 años, era una invención y que lo que buscaban era que su madre, que sigue siendo su pareja, rompiera su relación sentimental con él.

El relato del ministerio público y de la acusación particular es completamente distinto. Según su versión, la menor de 14 años, cuya custodia tenía su padre, estaba pasando las vacaciones de verano junto a su madre en la casa del acusado, en la que la pareja convivían con su hermana menor. Fue la madrugada del 18 de agosto, cuando, según su denuncia, su padrastro la conminó a acostarse en el sofá del salón, se tumbó junto a ella, le desabrochó el pantalón y le realizó tocamientos en sus partes íntimas hasta penetrarla con el dedo o un objeto.

También imputan al acusado otro delito continuado de agresión sexual a la hija de 8 años, a la que, según recogen sus escritos, «con ánimo libidinoso» sometió en varias ocasiones a tocamientos lascivos en sus partes íntimas, aprovechando que la niña dormía en la cama con él y con su madre.