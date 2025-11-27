Prácticas del alumnado de Atención a Personas en Situación de Dependencia de Monesterio en la residencia de mayores

El alumnado de segundo curso de Atención a Personas en Situación de Dependencia, que imparte el IES Maestro Juan Calero de Monesterio, realiza prácticas en la residencia de mayores de la localidad. Se trata, explica Sergio Nogues, docente del ciclo, de una iniciativa que se corresponde con la “introducción de una nueva asignatura de aprendizaje y servicio”, con la que desarrollar actividades fuera del centro. En esta ocasión, tras contactar con la dirección de la residencia y conocer “algunas de las demandas de los usuarios”, se ideó un plan de actividades que se ha venido desarrollando, cada miércoles, durante todo el mes de noviembre.

Dibujo, manualidades, mini huerto, música, juegos adaptados, alimentación, arcilla, y hasta un bingo, “con regalos para todos”, han formado parte de las actividades compartidas por alumnas y personas residentes. Acciones colaborativas que suponen, un aumento en el bienestar físico, cognitivo y social y ayudan a mejorar la calidad de vida de los usuarios del centro. Todo ello, en un entorno colaborativo e intergeneracional, donde disfrutar del tiempo libre de forma compartida a través de dinámicas que “rompen con su rutina diaria”.

Este ciclo formativo que, a punto estuvo de desaparecer por falta de alumnado, goza de una excelente salud. Actualmente cursan formación 12 alumnas de 1º y 14, de 2º curso, de diferentes localidades de la comarca. “Buena parte de la culpa de este remonte, la tienen nuestros alumnos”. Otro de los motivos es el “gran potencial de empleabilidad”, presente y futura, a través de la capacitación profesional para atender a personas dependientes, en su día a día, tanto en domicilios, como en instituciones.

Bingo con los mayores residentes en Monesterio / Cedida

Educación Infantil

Además de las salidas laborales, actualmente, la mayoría del alumnado utiliza esta formación como trampolín para el acceso a otras titulaciones. En este contexto, Nogues revela que el centro educativo ha vuelto a solicitar a Educación un ciclo superior en la especialidad de Educación Infantil y, es, precisamente, esta formación la más demandada por quienes están finalizando su grado medio. Otro de los atractivos que ofrece esta formación es la participación en programas Erasmus. Este curso, 19 alumnas realizarán prácticas, completas o de una semana, en Italia, Portugal, Francia o Alemania.

Hemos conversado con 3 de sus alumnas. Clara, de Monesterio; Gema, de Cabeza la Vaca y Amanda, de Bodonal de la Sierra, afirman, como la mayoría de sus compañeras que, esta formación es “muy vocacional”. En su momento, decidieron no estudiar Bachillerato y se decantaron por una rama formativa orientada a un campo que requiere habilidades muy específicas y bastantes conocimientos técnicos. Entre los meses de marzo, a julio del año que viene, Clara viajará hasta Italia para realizar sus prácticas a través del programa Erasmus.

Gema, que también eligió esta formación por su especial interés por trabajar “ayudando a las personas”. Como Clara y Amanda, el deseo de Gema es seguir formándose en Educación Infantil. “Si concedieran el ciclo al Instituto de Monesterio me quedaría estudiando aquí, más cerca de casa”, afirma esta estudiante que, realizará sus prácticas Erasmus en Portugal.

Amanda coincide plenamente con sus compañeras. “Estuve mirando ciclos y este me llamó especialmente la atención”, manifiesta esta estudiante que, cada día se desplaza desde Bodonal de la Sierra para acudir al Instituto de Monesterio. “Nuestra labor profesional no es sólo atender a las personas mayores en sus cuidados diarios. Nos preparamos para trabajar con cualquier tipo de persona dependiente. Además, les ofrecemos apoyo psicosocial y compartimos otras actividades de ocio, muy necesarias para su vida diaria”. Probablemente realice sus prácticas en los pisos tutelados de su pueblo o en la residencia de mayores de Monesterio y, como sus compañeras, para Amanda, también sería una “gran oportunidad”, poder continuar sus estudios en Educación Infantil, en Monesterio.