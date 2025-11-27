Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Un proyecto mejorará la accesibilidad al interior de la plaza de toros de Almendralejo

Una moción del Partido Popular de Almendralejo fue respaldada en pleno por unanimidad de grupos ante el deterioro que sufre este pavimento

Zona de acceso a la plaza de toros desde el parque de la Piedad.

Zona de acceso a la plaza de toros desde el parque de la Piedad. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El pleno de la corporación municipal de Almendralejo ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular para la creación de un itinerario accesible que permita mejorar el acceso a la plaza de toros y su entorno. Esta actuación busca garantizar la movilidad de todas las personas, especialmente aquellas con dificultades motoras, y eliminar las barreras que actualmente impiden transitar con normalidad por una de las zonas más emblemáticas y usadas de la ciudad.

La plaza de toros de Almendralejo es un enclave histórico y cultural de enorme relevancia, no solo por la celebración de festejos taurinos y actividades lúdicas en su entorno, sino también por su singular bodega interior, que la convierte en un espacio turístico único. Además, este entorno acoge con frecuencia eventos públicos y privados, así como actividades sociales y culturales tales como conciertos o festivales, lo que incrementa notablemente su tránsito y uso ciudadano. Sin embargo, el adoquinado existente, que está muy deteriorado por el paso del tiempo, dificulta gravemente la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida, impidiéndoles acceder sin ayuda tanto al recinto como al Parque de la Piedad.

La moción aprobada denuncia precisamente esta situación, señalando que en la actualidad supone “una limitación inaceptable” para numerosos vecinos que no pueden circular con seguridad por la zona debido al pavimento irregular. Desde el Partido Popular se subrayó la importancia de corregir esta carencia, recordando que no es compatible con una ciudad inclusiva mantener espacios públicos de alto valor patrimonial sin condiciones adecuadas de accesibilidad.

La moción fue aprobada por todos los grupos y el Ayuntamiento de Almendralejo se compromete así a acometer, de cara al próximo año, una intervención específica para dotar al entorno de la plaza de toros un pavimento adecuado y un itinerario plenamente accesible, tanto desde la explanada frontal como en los accesos que comunican el recinto con el Parque de la Piedad.

TEMAS

