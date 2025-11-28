Un cielo de luces en la plaza de España: así ha arrancado la Navidad en Badajoz

El nieto de Juan Manuel Núñez levanta la cabeza hasta perderse en el cielo de luces que cuelga sobre la plaza de España. A su lado, móviles en alto y niños correteando entre abrigos y bufandas. A las 18.30 en punto, Badajoz ha encendido este viernes su Navidad: un chispazo colectivo que ha convertido el centro en el escenario festivo más luminoso de estas fechas.

La gran novedad no pasa desapercibida. Nada más entrar en la plaza aparece el nuevo techo de guirnaldas, un falso firmamento que cubre todo el espacio, y un photocall gigante de cinco metros de alto por tres de ancho pensado para lo que hoy manda: hacer fotos, compartirlas y convertir este rincón en uno de los puntos más retratados de las fiestas. Todo acompañado de un elemento que al principio no estaba previsto y que muchos daban por perdido: el árbol de Navidad de la plaza de España, finalmente recuperado.

En cifras, hablamos de un conjunto de 1.687.000 puntos de luz LED repartidos por toda la ciudad, casi medio millón más que el año pasado. Son 285 arcos luminosos, 108 farolas decoradas, 90 figuras de suelo, 2.200 guirnaldas y 125 árboles iluminados, además de pinos, letreros y un árbol transitable de 21 metros que se suma a los de plaza Alta y San Atón. El objetivo, resume el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, es claro: «Posicionar a Badajoz como un referente de la Navidad en Extremadura y que venga mucha gente a vernos».

Media hora antes del gran encendido la plaza de España ya estaba llena. Miles de personas acudieron con gran curiosidad. No era solo por ver los adornos de estreno, muchos querían ver cómo había quedado finalmente el nuevo techo de luces tras el susto del martes, cuando uno de los tensores se soltó y dejó varias guirnaldas sobre el suelo. “Al final ha quedado bonito después de los imprevistos”, decía Esther Pina, que había llegado con su amiga Mariam y sus cinco niños correteando alrededor. Todos miraban con ojos resplandecientes la iluminación, que ha causado sorpresa entre los visitantes. «Mucho mejor de lo que esperaba», dijo Mireia González. «Veníamos con poca ilusión porque pensábamos que el árbol no estaba, pero la verdad que muy buena impresión, nos ha sorprendido gratamente», admitió esta pacense.

Y es que Mireia, que acudió a la jornada este viernes con sus sobrinos, ya venía celebrando la Navidad desde San Francisco. Por la tarde había arrancado una hora antes con el pasacalles del Grinch por el paseo y Menacho, un encuentro que atrajo a decenas de familias. Posteriormente, llegó la Banda Municipal de Música y el pequeño concierto de las sopranos Celia Sánchez y Anabel Antúnez.

También en El Corte Inglés

En Conquistadores, junto a El Corte Inglés, ya iluminado también, las atracciones infantiles ya tenían cola y muy cerca, el mercado del paseo de San Francisco —abierto desde esta tarde— ya tenía actividad en sus 50 casetas. Con este encendido se pone en marcha el calendario navideño de la ciudad, aunque la iluminación del Casco Antiguo y el mercado de la plaza Alta no llegarán hasta el 5 de diciembre.

Aunque el ambiente del encendido fue plenamente festivo, el ayuntamiento quiso aprovechar la jornada para aclarar en qué punto está la investigación sobre el incidente del martes. El consistorio espera el informe definitivo de la empresa responsable para determinar qué falló en el montaje y por qué se soltó uno de los tensores instalados en la torre de la Catedral.

Durante la mañana y parte de la tarde, operarios de Onivenis —subcontrata de Iluminaciones Ximénez, adjudicataria del alumbrado— realizaron nuevas comprobaciones y sustituyeron varios puntos de sujeción antes del encendido. «Pasan cosas porque no son infraestructuras fáciles de montar y siempre puede haber errores. Se han solventado con solvencia gracias al despliegue que ha hecho Ximénez y el resultado está a la vista», explicó Casablanca.

Con las revisiones completadas y el montaje asegurado, el ayuntamiento sostiene que la iluminación está lista para afrontar una Navidad que se prevé con alta afluencia de público. n