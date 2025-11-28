La novena Cesta del Millón de OPA-APAC dará un primer premio valorado en 7.000 euros

La asociación de comerciantes OPA-APAC ha presentado en Villanueva de la Serena la novena edición de la Cesta del Millón, una iniciativa ya consolidada en la campaña navideña local y que este año está valorada en unos 7.000 euros. El premio principal será para la papeleta que coincida con el número del sorteo de la ONCE del 9 de enero de 2026, y se repartirán un total de 100.000 participaciones entre los establecimientos adheridos.

La cesta incluye una experiencia gastronómica en el restaurante Atrio, además de un ordenador portátil, un televisor de 65 pulgadas, un sillón relax, dos meses de pilates, una aspiradora de alta gama, distintos aparatos electrónicos y 1.200 euros en cheques-regalo para consumir en comercios locales. Los premios del millar anterior y posterior consistirán en cestas de productos gastronómicos extremeños.

El vicepresidente de APAC, David Sierra, destacó que alrededor de 90 comercios participan este año en la campaña, que se inaugurará oficialmente el sábado tras el encendido navideño. La asociación reivindica el comercio de proximidad como motor económico local.