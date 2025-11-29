Suceso
Cinco heridos en un choque frontal entre dos coches cerca de Almendralejo
El suceso ha ocurrido en la BA-012, entre Arroyo de San Serván y la capital de Tierra de Barros
Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un choque frontal entre dos vehículos entre Almendralejo y Arroyo de San Serván. El suceso ha ocurrido pasadas las 16.00 horas de este sábado, 29 de noviembre, en el kilómetro 6 de la BA-012, carretera que una las dos localidades, según ha informado el 112 de Extremadura.
Los heridos son tres mujeres de 39, 21 y 40 años, de las que la primera ha sido trasladada al Hospital de Mérida en estado menos grave y las otras en estado menos grave y grave (respectivamente) al Hospital Tierra de Barros, todas con politraumatismos, y dos varones, ambos de 48 años, aunque solo uno de ellos ha sido trasladado al hospital de la capital extremeña, politraumatizado y policontusionado; sin embargo, el otro hombre ha resultado herido leve y no ha precisado de traslado hospitalario.
Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado bomberos del CPEI de la Diputación de Badajoz, una unidad medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del SES, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos sanitarios del Hospital Almendralejo-San José.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús