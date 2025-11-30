El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad

Manuel Romero Cantero, el joven de 29 años que murió esta madrugada en un accidente de tráfico en la avenida de Elvas, era padre de una niña pequeña y muy querido en la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Coronada, donde estaba vinculado desde hace años.

El siniestro se produjo alrededor de las 23.45 horas de ayer, cuando el joven circulaba con su motocicleta por la avenida. A la altura del Hospital Universitario de Badajoz, por causas que investiga la Policía Local, perdió el control del vehículo y chocó contra una señal de tráfico. Los sanitarios del SES que acudieron al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La noticia ha causado un profundo impacto tanto en su entorno más cercano como en la Hermandad de la Soledad, que esta mañana publicaba un emotivo mensaje lamentando la «partida tan inesperada» de Manuel y trasladando su apoyo a la familia, «muy unida y querida» dentro de la corporación. «Vivimos un día de inmenso dolor», expresó la hermandad, que destacó que Manuel había vivido “con intensidad” y despedía el mensaje con un «Descanse en paz».

El funeral será mañana a las diez

El joven deja una hija menor de edad y una familia «muy apreciada» en su entorno cofrade. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar este lunes a las 10.00 horas en la parroquia de San Juan Macías. La capilla ardiente quedará instalada este domingo en el Tanatorio Puente Real, sala 7.