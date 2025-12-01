Casi un centenar de multas en Badajoz el año pasado por no recoger los excrementos del perro

Badajoz sigue declarando la guerra a quienes no recogen los excrementos de sus mascotas. La Policía Local sancionó el año pasado a casi un centenar de propietarios —94 en total— por no retirar las heces de sus perros en la vía pública, según los datos facilitados por el ayuntamiento. Las actuaciones, coordinadas por la unidad SILYCE, arrancaron en algunas de las zonas más transitadas de la ciudad y posteriormente se extendieron a otros barrios, en un intento de responder a una de las quejas vecinales más persistentes.

La ordenanza municipal es clara: no recoger los excrementos ni diluir los orines con agua constituye una infracción grave sancionada con hasta 1.500 euros. Por esta razón y ante el aumento de estas conductas, el consistorio activa las campañas de control de manera periódica, especialmente en tramos donde se detectan más incidencias y avisos, y los agentes suelen actuar de forma discreta, integrados en el entorno urbano para observar si los propietarios cumplen o no con la normativa. Desde el ayuntamiento insisten en que el objetivo no es únicamente sancionar, sino corregir conductas incívicas que afectan a la limpieza de las calles y a la convivencia diaria.

Desde la calle Stadium hasta Condes de Barcelona

El problema, sin embargo, no se limita a los puntos donde se levantan más actas. Los avisos que llegan a la plataforma municipal de denuncia, 'aBisa', muestran una dispersión de quejas a lo largo de prácticamente toda la ciudad. Entre las zonas mencionadas con mayor frecuencia aparecen el corredor verde de la calle Stadium, el paseo de Condes de Barcelona, la margen derecha del Guadiana y varios tramos del centro histórico. Los mensajes de los usuarios suelen coincidir en el mismo malestar: acumulación de heces, olores en portales y orines.

«Aquí pasa gente a todas horas y muchos llevan al perro suelto o se marchan sin recoger nada». Quien habla es Luis Serrano, vecino del barrio de Pardaleras desde hace más de una década. Lamenta la situación porque su zona de tránsito habitual es el corredor verde. «Salgo a caminar por las mañanas y a veces tengo que ir esquivando heces. Algunas zonas empiezan a oler fatal en verano». Serrano asegura que los días de más afluencia es habitual ver a propietarios que se desentienden del animal en cuanto este se aleja unos metros. «Debería haber más control», señala.

En la misma línea se expresa María Dolores Barragán, residente en la zona desde hace tres años. «Lo de los orines es igual de molesto. Hay portales que están siempre marcados y, aunque la ley obliga a los dueños a echar agua, casi nadie lo hace, es que no hay manera», explica. «A mí me parece bien que multen, porque si no, esto sería un desastre. Y poco lo hacen», admite esta pacense.

Los avisos han llevado al ayuntamiento a reforzar las actuaciones de SILYCE en determinados tramos urbano-verdes, donde los paseantes detectan una mayor presencia de animales y, por tanto, más posibilidades de incumplimiento. En estos controles, los agentes no solo vigilan si los propietarios recogen las deposiciones, sino también si llevan los útiles necesarios para hacerlo y si cumplen con la obligación de portar agua para diluir los orines.

Además, la ordenanza contempla otras obligaciones relacionadas con la tenencia de animales, como mantenerlos sujetos en vía pública, evitar que accedan a zonas infantiles y garantizar que no generen molestias innecesarias. La responsabilidad recae sobre el propietario.

De la misma manera, el consistorio recuerda que estas actuaciones no se limitan a la labor policial. La Concejalía de Limpieza mantiene campañas periódicas de información en redes sociales y en la web municipal, donde se detallan las obligaciones de los propietarios.