Sin signos de violencia
El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
Había salido a pasear con su perro como cada tarde y a sus familires les extrañó que tardase en regresar, por lo que salieron a buscarlo
El peor de los presagios se ha cumplido. El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años ha sido encontrado poco antes de las 21.00 horas de este lunes en la barriada de La Banasta, en Badajoz, a pocos metros de la carretera que enlaza la avenida Jaime Montero de Espinosa con esta zona de viviendas.
Al parecer, el hombre solía salir a pasear cada tarde con su perro y a sus familiares les ha parecido rara su tardanza. Había transcurrido poco tiempo, pero les preocupaba porque no era lo habitual. Ayudados por otros conocidos y por la policía, han iniciado una batida espontánea por el entorno por el que suele caminar. Para intentar localizarlo, han estado mostrando la foto del desaparecido a los vecinos de La Banasta y caminantes con lo que se estaban encontrando, por si lo habían visto en las inmediaciones.
Cuentan quienes conocen lo ocurrido, que el hombre padecía problemas cardíacos. Había sacado a pasear el perro y, al no regresar a casa, una hora después de lo habitual, a la familia le extrañó y alertó a la policía por temor a que le hubiera podido ocurrir alguna desgracia, como así ha sido.
Junto al camino
Finalmente, ha sido encontrado sin vida, en pleno campo. Según ha confirmado la Policía Nacional, todo indica que se trata de una muerte natural, pues no presenta signos de violencia.
Hasta el lugar donde ha sido hallado el cuerpo, se ha desplazado Policía Local y Nacional y, en un primer momento, una ambulancia del 112. Los sanitarios no han podido hacer nada por su vida. Posteriormene han llegado voluntarios de Cruz Roja para atender a los familiares, que no han tardado en tener conocimiento de lo ocurrido.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús