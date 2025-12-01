El mayor centro de datos del sur de Europa iniciará su construcción en Badajoz en 2026

La puesta en marcha del macroproyecto tecnológico más ambicioso que ha recibido Extremadura da hoy un paso decisivo. Nostrum Data Centers y la multinacional AECOM han firmado el acuerdo que permitirá cerrar la ingeniería de detalle y activar la fase final previa a la construcción del megacentro de datos que la compañía levantará en la Plataforma Logística de Badajoz. El documento presentado este lunes marca el inicio del tramo definitivo de un desarrollo que moverá 2.000 millones de euros en infraestructura y aspira a situar a la región como nodo digital estratégico en Europa.

Con la ingeniería ya en marcha, el cronograma se desplaza a un escenario concreto: las obras comenzarán en 2026, una vez obtenidos todos los permisos, y se prolongarán entre 18 y 24 meses. La previsión es que el centro esté operativo entre 2027 y 2028, con el objetivo declarado de adelantarse a proyectos similares que se desarrollan actualmente en Finlandia, Francia, Italia o Portugal. La firma con AECOM —una de las ingenierías con mayor experiencia mundial en infraestructuras críticas— garantiza que el proyecto incorpore estándares punteros de sostenibilidad, eficiencia energética y preparación para cargas intensivas de inteligencia artificial, un punto clave para competir en el mercado europeo de hiperescala según ha señalado esta mañana el director general de la compañía Javier Camy.

Competición a escala global

A la firma le siguió un coloquio en el que Gabriel Nebreda, CEO de Nostrum Group, y Camy, detallaron el alcance real del proyecto y su dimensión estratégica. Ambos coincidieron en que el acuerdo supone “el punto de inflexión” que activa formalmente la fase final de ingeniería y permite colocar a Badajoz en la competición europea por atraer grandes infraestructuras de computación avanzada. Esta nueva etapa —señalaron— es la que desbloquea el calendario definitivo: toda la ingeniería básica y de detalle se completará entre 2025 y principios de 2026, con el objetivo de iniciar la construcción en el segundo semestre de ese mismo año.

Proyecto del mega centro de datos en Badajoz. / Nostrum Group.

Nebreda recordó que Nostrum cuenta ya con más de 500 MW de proyectos de centros de datos listos para arrancar obras en 2026 y subrayó que Extremadura parte con una ventaja decisiva en ese escenario: dispone de suelo asegurado, potencia eléctrica firme —no sujeta a concursos ni a nuevas planificaciones— y una infraestructura energética que sitúa a la región como uno de los polos renovables más potentes de Europa. “Estamos compitiendo con otros países europeos. Llegar antes es clave, y Badajoz tiene las condiciones para hacerlo”, afirmó. También destacó que la parcela de 220.000 metros cuadrados está ya reservada y que el proyecto cuenta con acceso garantizado a la futura subestación de Río Caya, preparada para más de un gigavatio.

Camy, por su parte, explicó que AECOM dirigirá el diseño técnico y la supervisión de obra, aplicando en Badajoz las soluciones utilizadas en los centros de datos más avanzados del mundo. La ingeniería incluirá modelado digital integral, estrategias de sostenibilidad que minimizan el uso de agua mediante circuitos cerrados y sistemas inteligentes para optimizar el consumo energético y la seguridad. Señaló además que el proyecto nace adaptado al nuevo paradigma de la inteligencia artificial, con densidades de potencia muy superiores a las de los centros tradicionales. “Nuestro papel es asegurar que el centro de datos de Badajoz nazca preparado para competir a escala global desde el primer día”, afirmó.

Con la ingeniería ya en marcha y los plazos definidos, el proyecto avanza ahora hacia su siguiente fase: la captación de clientes internacionales. Tanto Nostrum como AECOM confirmaron que mantienen conversaciones con varias compañías tecnológicas y operadores de inteligencia artificial interesados en instalar capacidad en Badajoz. La decisión final de estas empresas dependerá, en gran medida, de que el centro esté listo para construcción en los plazos previstos, un objetivo que ambas entidades consideran alcanzable tras la firma del acuerdo de desarrollo. Si se cumplen los tiempos, la primera fase operativa —con 100 megavatios— podría estar activa antes de que finalice 2028.