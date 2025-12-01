La menor acusada por el crimen de Belén Cortés saldrá en libertad vigilada este miércoles

La menor de 17 años acusada, junto a otros dos menores de 14 y 15 años, del crimen de la educadora social Belén Cortés saldrá en libertad vigilada del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz este miércoles.

Así lo han confirmado a esta diario fuentes judiciales, que han explicado que, una vez agotada la prórroga de la medida cautelar de internamiento que se le impuso, será puesta en libertad a la espera de que la jueza dicte sentencia por la muerte de la educadora.

La adolescente, a diferencia de los otros dos menores, no estaba condenada por otros hechos, por lo que al haberse cumplido el periodo máximo de tiempo de la medida cautelar, 9 meses, podrá regresar al domicilio familiar hasta que se conozca el fallo. Los dos varones seguirán, de momento, internos en el Marcelo Nessi, cumpliendo las penas de las otras sentencias condenatorias.

El juicio por el crimen de la educadora quedó visto para sentencia el pasado 31 de octubre, tras tres días de vista. Los tres menores fueron detenidos el 10 de marzo, pocas horas después del terrible suceso. El Juzgado de Menores ordenó su internamiento cautelar en régimen cerrado por 6 meses a la espera de que fueran enjuiciados, una medida que se prorrogó otros 3 meses más al retrasarse el juicio, que finalmente comenzó el 29 de octubre.

La fiscalía y la acusación particular, en manos de Raúl Montaño, acusan a los dos menores varones como autores materiales del asesinato de la educadora y a la adolescente, como cómplice, y piden para ellos 6 años de internamiento en régimen cerrado.

Dos de las defensas, la de la chica, que ejerce Leopoldo Torrado, y la del chico de 15 años, defendido por José Duarte, solicitan su absolución. La tercera defensa no ha hecho declaraciones nunca sobre la causa.

La jueza, además de la responsabilidad penal de los menores, deberá determinar en su sentencia a quién corresponde asumir las indemnizaciones a los familiares de la víctima. Tanto la acusación particular como las defensas coincidieron en el juicio en que es a la Administración regional, bajo cuya tutela efectiva estaban dos de los menores y de «facto» el tercero, y a la que consideran la responsable última de piso de cumplimiento de medidas judiciales en el que residían.

La Junta, por su parte, defiende que no es responsable directa, sino subsidiaria, porque no ha habido por su parte una negligencia grave, motivo por el que entiende que habría que rebajar los alrededor de 600.000 euros que solicita la acusación particular como reparación del daño. Tampoco admite que le corresponda asumir la responsabilidad del menor de 14 años, puesto que jurídicamente no ostentaba su tutela.