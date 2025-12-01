La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: "Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla"

El aeropuerto de Badajoz ha vivido este lunes una jornada especial con el estreno de los vuelos directos a Tenerife Norte, una nueva ruta operada por Binter que funcionará dos veces por semana -lunes y viernes- y que permitirá reforzar las conexiones entre Extremadura y Canarias. La compañía ya opera desde abril la línea con Gran Canaria, que ha registrado según la compañía, una “destacada demanda”, por lo que esta ampliación eleva a cuatro las frecuencias semanales con el archipiélago.

El vuelo inaugural ha aterrizado pasadas las 12.00 horas con pasajeros procedentes de Tenerife y ha despegado hacia la isla a las 12.30 horas. La acogida no ha podido ser mejor: familias que viven entre ambos territorios, trabajadores que viajan con frecuencia y turistas que aprovechan para descubrir nuevos destinos. Todos coinciden en que este nuevo enlace directo supone un antes y un después en su movilidad.

La nueva conexión sin paradas ha arrancado con un 32% de ocupación, un registro bajo pero propio de los primeros servicios y con pasajeros que celebran disponer de una alternativa cómoda sin viajes previos por carretera.

“Lo hemos pedido por activa y por pasiva”

Entre los primeros pasajeros en llegar al aeropuerto se encuentra Marta, que viaja junto a su marido David y sus dos hijas pequeñas. Extremeños de origen pero residentes en Tenerife, que han pasado unos días de vacaciones en Badajoz visitando a la familia. Para ellos, la nueva ruta es un cambio importante en su forma de viajar. “Lo hemos pedido por activa y por pasiva”, explica Marta. “Muchos extremeños en Tenerife necesitábamos un vuelo directo. Antes teníamos que ir a Sevilla y mi padre nos llevaba en coche. Por fin nos ahorramos ese trayecto”.

Marta y David junto con sus dos hijas, antes de embarcar en el aeropuerto de Badajoz. / Santi García

La familia viaja a Badajoz de tres a cuatro veces al año, por lo que consideran la conexión “un alivio absoluto”. Aunque reconocen que, de momento, los precios son “algo más altos que en otras compañías”, valoran que Binter “tiene conexiones con todos los aeropuertos de España y resulta práctico”. Sus hijas, apunta, “llevan viajando desde bebés y ahora todo será más fácil”.

Ahorro de tiempo y de gasolina

También Paloma Ardilla, trabajadora de un hospital en Tenerife, vuela hoy con sus dos hijos. Aprovecharán para pasar unos días con amigos en la playa. “Siempre hemos tenido que volar desde Sevilla. Poder hacerlo desde casa es fabuloso porque coger el coche con los niños era muy latoso y encima había que sumar la gasolina y el parking”, ha señalado.

Ella viaja a Tenerife cada dos semanas, por lo que valora especialmente la comodidad que supone la nueva ruta. El billete, cuenta, le ha salido “por 70 euros por persona”, una tarifa que considera razonable para un vuelo directo de dos horas y media.

Paloma junto a sus dos hijos y sus padres, antes de embarcar en el aeropuerto de Badajoz. / Santi García

Entre los pasajeros también ha estado David García Zurita, joven deportista pacense convocado para una concentración de la selección española de atletismo en Tenerife. “Viajo muchas veces por motivos deportivos y poder hacerlo desde Badajoz es una maravilla”, afirma minutos antes de embarcar. Pasará 15 días entrenando en la isla y agradece no tener que desplazarse a otros aeropuertos.

David García Zurita, joven deportista que viaja a Tenerife en el primer vuelo desde Badajoz. / Santi García

A su lado, en la cola antes de pasar el control de seguridad, Juan Ramón Rodríguez cuenta que viaja con su pareja después de disfrutar de un fin de semana en Badajoz. “El viaje ha sido muy llevadero, dos horas y veinte”, indica. En su escapada han visitado el Casco Antiguo y destacan que han probado -entre otras cosas- dulces tradicionales como los bollos de La Cubana. El precio de los billetes (120 euros por persona) les ha parecido ajustado. Tanto que ya planean volver: “Queremos venir al carnaval y además tengo que regresar a cobrar la lotería que he comprado aquí, que seguro que me toca”, bromea.

Juan Ramón Rodríguez y su pareja antes de embarcar en el aeropuerto de Badajoz. / Santi García

Viaje por sorpresa

Rosa, que ha llegado en el primer vuelo Tenerife–Badajoz, ha subrayado la rapidez del trayecto. “El avión no venía lleno, ha sido muy cómodo y rapidísimo”. En su caso, viaja para dar una sorpresa a su hija, que acaba de quedarse embarazada y vive en la capital pacense. “Con estas nuevas conexiones podré venir muchos fines de semana”, ha asegurado emocionada.

Rosa, una de las pasajeras del primer vuelo Tenerife-Badajoz de Binter. / Santi García

Con Tenerife y Gran Canaria conectadas de forma regular, Badajoz consolida su posición como enlace entre la región y las islas, facilitando tanto los viajes familiares como los laborales y los turísticos.

Las personas interesadas en estas conexiones pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y en las agencias de viajes.