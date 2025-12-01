Primeras cirugías de ginecología oncológica en el hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz

El hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz ha completado "con éxito" cuatro complejas cirugías de ginecología oncológica que, por primera vez, se han llevado a cabo en este centro hospitalario y en la sanidad privada extremeña, evitando de este modo que las pacientes hayan tenido que desplazarse fuera de la región para someterse a este tipo de intervenciones.

El ginecólogo César Cabrera ha sido el encargado de liderar en quirófano las cuatro intervenciones. “Lo más importante es la experiencia del personal médico en el ámbito gineco-oncológico; tener una UCI y una Unidad de Reanimación con el equipamiento y la tecnología necesaria, y poder ofrecer unos buenos cuidados cuando la paciente ya está en planta”, ha destacado.

El abordaje quirúrgico de las cuatro intervenciones, según ha explicado el grupo, ha sido muy distinto entre sí. En los dos primeros casos se trataba de una masa ovárica sospechosa de malignidad que fue extirpada satisfactoriamente. El diagnóstico definitivo tras las pruebas pertinentes fue un tumor mucinoso de ovario sin malignidad, en el primer caso, y un tumor de ovario borderline (aquellos tumores que tienen características intermedias entre benigno y maligno), en el segundo. “Esta última paciente se encuentra en seguimiento estrecho”, ha precisado el doctor Cabrera.

Las otras dos cirugías han consistido en la intervención de un carcinoma de endometrio que no presentó ninguna complicación y en la realización de una hemivulvectomía radical -cirugía para extirpar parte de la vulva- con su posterior reconstrucción para tratar enfermedad de Paget Vulvar.

Revisiones rutinarias y cribados

Con estas cuatro cirugías el hospital Quirónsalud Clideba inicia una nueva etapa en lo que se refiere a la patología gineco-oncológica, pudiendo tratar con medios propios cáncer de ovario, endometrio, cérvix, vulva y tumores ginecológicos infrecuentes.

No obstante, el ginecólogo César Cabrera recuerda que donde hay que poner el foco es en “las revisiones rutinarias y los cribados”, ya que “son cruciales en el diagnóstico precoz de estas enfermedades”, ha advertido.