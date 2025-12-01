Renovación en la junta directiva de la asociación micológica Pie Azul de Monesterio

“El mundo de la micología invita a la calma, a la observación, al respeto por la naturaleza y a disfrutar de la gastronomía”. Con esta reflexión, la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, daba la bienvenida a las XIX Jornadas Micológicas de Monesterio, organizadas por la asociación Pie Azul, que se han celebrado coincidiendo con el último fin de semana de noviembre. Paralelamente, 7 restaurantes de la localidad, han participado en la XIV Ruta Gastronómica de la Seta, con creaciones culinarias únicas para la ocasión, al precio de promoción de 3 €.

“Cada año, invitamos a todos los bares y restaurantes para que se unan a esta ruta gastronómica”, señaló Loli Vargas. Un aliciente más para el desarrollo económico de Monesterio, a través de un turismo que, cada otoño, atrae a centenares de visitantes, deseosos de explorar los entornos naturales de la localidad y participar activamente, en las actividades que ofrecen estas jornadas. Y no es para menos: una más que interesante charla sobre el Reino de los Fungis, recolección de especies, clasificación, exposición, degustación solidaria, un concurso de dibujo… todo ello, acompañado por una gastronomía, “de la que podemos presumir”, a base de platos elaborados con setas de temporada. Guisos y revueltos. Delicias gastronómicas, cada vez más apreciadas.

Ciclo que acaba

Con estas jornadas se despiden los cargos directivos que han dirigido esta asociación durante dos décadas. “Ya llevamos mucho tiempo. La renovación de cargos es algo sano y necesario para la consolidación de nuestra asociación”. Manuel Nogues, presidente de Pie Azul desde su constitución y el resto de los cargos directivos dejan las tareas de organización. “Seguiremos siendo socios y en la medida de nuestras posibilidades, seguiremos ayudando al nuevo equipo directivo”. El plazo de presentación de candidaturas ha finalizado y en los próximos días podrían conocerse los nombres de las personas que darán continuidad a una asociación que, con el paso de los años, se ha consolidado, dando nombre y grandeza a unas jornadas que, al día de hoy, son conocidas dentro y fuera de Extremadura.

El balance a la trayectoria de estos 20 años no deja de sorprender. La asociación ha pasado de 15, a algo más de 150 socios y socias, muchos de ellos, verdaderas eminencias en el mundo de la micología, de cualquier parte del país que, “se han entregado en cuerpo y alma a la asociación”. Al día de hoy, el colectivo puede presumir de haber colaborado activamente en la creación del Museo Micológico de Monesterio.

Lo más importante, resume Manuel Nogues, “el conocimiento adquirido, la divulgación de la micología a todos los niveles y, sobre todo, las relaciones y los lazos de amistad creados”, a través del interés común hacia el mundo de los hongos.

Las jornadas micológicas se cerraron al mediodía del domingo, con la tradicional exposición de ejemplares en la calle Templarios, (este año las condiciones climáticas mermaron el número de especies); la entrega de premios al concurso de carteles, cuya ganadora, este año ha sido, Carmen Barbecho Girol y una degustación solidaria de cocina extremeña con setas, en el Bar El Cono.