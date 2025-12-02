La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: "Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo"

El coordinador del Sudoeste Ibérico en Red, Antonio García Salas, ofrecerá este martes a las 19.00 horas en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País la conferencia Situación y expectativas de la Alta Velocidad entre Madrid y Lisboa, un análisis exhaustivo del presente y el futuro del principal corredor ferroviario de Extremadura. La entrada será libre.

García Salas explica que en la charla pretende "hacer una foto de la situación actual", tanto en relación con "las obras y la situación de infraestructuras" como con "la legislación y los contratos que están ahora en marcha". A partir de ahí, asegura, se busca "hacer una visión del futuro, de las expectativas que hay en el futuro, tanto las posibles como aquellas que exigen la legalidad" y, especialmente, plantear "qué se podría hacer para hacer de lo posible no solo probable, sino una realidad".

"Historia de frustraciones y falsas esperanzas"

El coordinador advierte de que, pese a ciertos avances, la historia reciente de este corredor ha sido "una historia de frustraciones y de falsas esperanzas". Esto hace que, según indica, "en ningún caso se pueda confiar en lo que están diciendo de fechas en las que ocurrirán cosas, tanto en España como en Portugal". Su propuesta es clara: "Tenemos que ir mejorando gradualmente, aprovechando las mejoras que cada día nos pone el tren".

La realidad actual es que existe "una visibilidad de un momento importante que será conectar Lisboa con Madrid", lo que "hará cambiar la perspectiva completamente de lo que es la línea". Explica que Portugal avanza hacia la finalización del tramo Évora–Elvas: "Aunque todavía puede quedarle un año y medio hasta que esté en uso".

En el horizonte más inmediato sitúa el salto que supondrá, en 2026, la entrada en funcionamiento del "sistema de seguridad y de gestión de tráfico entre Badajoz y Plasencia". Pero subraya que lo fundamental será el arranque de la línea Lisboa-Madrid: "Aunque dicen que será en el 26, deberíamos ser prudentes si es final del 26 o principio del 27".

Presión europea, clave

La presión europea juega un papel clave. García Salas recuerda que en 2023 se aprobó un nuevo reglamento que fija plazos estrictos: "En el 2030 tiene que hacerse en 5 horas y en el 2034 en 3 horas Lisboa-Madrid". Eso implica un escenario en el que "Badajoz-Madrid sean 2 horas y Badajoz-Lisboa 1 hora".

Entre los retos urgentes, García Salas no duda: "La decisión que me gustaría que mañana estuviese resuelta es que el tramo de la provincia de Toledo tuviese la declaración de impacto ambiental". Aunque señala que hay otros muchos que son importantes por ejecutar, rechaza la gestión del expediente de este tramo manchego: "Lleva siete años que está en trazo y todavía no se ha decidido ocho años después cuál es el trayecto. Eso es realmente lamentable".

El coordinador alerta de que, mientras Extremadura avanza en sus tramos, la falta de definición del enlace hacia Madrid bloquea todo el corredor: "Un corredor tiene la capacidad de su eslabón más débil".

Un proyecto de Eurociudad

Para García Salas, otro de los puntos claves y más determinantes para el futuro del corredor es la definición del trazado transfronterizo. "No está decidido cómo va" el enlace ferroviario entre "Badajoz-Elvas", recuerda, subrayando que el estudio que debe resolverlo, ya que es una obligación europea: "La decisión de ejecución indica que hay que empezar un estudio este año y que tiene que haber terminado el 27". Ese documento deberá fijar las condiciones imprescindibles para cumplir los tiempos marcados: "El estudio este tiene que decir qué hay que hacer para que pueda haber un tren en tres horas entre Lisboa y Madrid".

En ese contexto, la creación de una estación internacional se perfila como un elemento estratégico. Así, Antonio García Salas insiste en que "es una cosa que para la comunidad es muy importante, la estación internacional de Badajoz". Explica que no tendría por qué situarse exactamente "encima de Caya", pero sí dotarse de "un estatus europeo de Eurocidad" y funcionar como un gran nodo: "Que sea un hub, donde ahí vayan los autobuses de la zona y que haya una conectividad de amplio alcance". Además, recalca que para garantizar que los operadores privados paren en la ciudad, "Badajoz tiene que hacer lo mismo" que otras localidades que ya trabajan en estaciones de paso, porque si no, advierte, "no pararán aquí tampoco".

"La sociedad tiene que recuperar la ilusión"

Han pasado ocho años desde la manifestación histórica en Madrid y García Salas hace un balance claro: "Hemos perdido tiempo e ilusión". Aquella complicidad institucional se ha roto: "Ahora no tenemos ninguna información ni del estado de las cosas ni de las previsiones".

Una de las mayores preocupaciones del coordinador es la pérdida de conciencia social: "Hay una parte de la población que ha perdido la ilusión y la confianza, y hay que recuperarla". Subraya que la sociedad debe implicarse: "Tiene que exigirlo", recordando cómo otros corredores, como el Mediterráneo, movilizan a miles de personas cada año.

Finalmente, García Salas resume el mensaje central de su conferencia: "Las conexiones son la principal causa del desarrollo sostenible de una sociedad". En su opinión, Extremadura debe decidir si quiere "una economía que funcione o una economía que al final lo que haga es expulsar población". Buscando crear ese sentimiento social organiza esta conferencia y participará en el Proyecto Impulsa Foro Económico del Suroeste Ibérico, que se celebrará el 16 de diciembre en Badajoz, y que está organizado por Prensa Ibérica en Extremadura a través de sus cabeceras en la región, El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz.