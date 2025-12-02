Alumnos de Artes y Oficios de Badajoz trasladan sus protestas a la Diputación y exigen la devolución de la matrícula

Los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz volvieron a concentrarse ayer para reclamar la apertura del centro que continúa cerrado y sin fecha definitiva para el inicio de las clases. Sin embargo, no lo hicieron en su habitual punto de encuentro, la plaza de España, sino en las puertas de la Diputación de Badajoz, en la calle Felipe Checa, para hacer partícipe también a la institución provincial del retraso de la escuela.

Francisco Carrallo, presidente de la asociación de alumnos, explicó que la decisión se debe a que la gestión de la escuela corresponde a un consorcio formado por el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación y la dirección del centro. “La única manera que tenemos de hacer partícipe también a Diputación de nuestras quejas es hacerlo enfrente de donde ellos están” y lamentó que la falta de coordinación entre las administraciones haya derivado en retrasos que perjudican no solo a los alumnos, sino “a toda la ciudad, porque ahora mismo no hay escuela en Badajoz”.

Por su parte, Francisco Javier Marín, vicepresidente de la asociación, recordó que la plaza de España sigue siendo un lugar visible para las protestas. “Nos gusta más la plaza, tenemos más opciones a que la gente nos vea y además contamos allí con la estatua del pintor Luis de Morales, que para nosotros es como un profesor simbólico porque estamos sin docente”, explicó. “No es la cosa de estar en un lugar concreto, sino que se nos vea. Cada uno tiene que saber sus responsabilidades y tenerlas en cuenta”, puntualizó.

Que en diciembre la escuela todavía no esté abierta se debe a la "falta de contratos de suministros esenciales, como luz, agua o calefacción", según explicó el mes pasado el propio concejal de Cultura, José Antonio Casablanca. Algunos de estos contratos han recibido prórrogas hasta el 10 de diciembre y tras la apertura de los sobres de licitación habrá un periodo de 15 días para posibles alegaciones. Según los alumnos, esto confirma que, como muy pronto, las clases no podrán comenzar hasta enero de 2026. Carrallo señaló que, "incluso si todo sale bien, algunos concursos podrían quedar desiertos y habría que volver a empezar", lo que aumentaría la incertidumbre.

Mantener el contacto

Los alumnos reclaman al consorcio una fecha fija de apertura y definitiva: “Hasta ahora hemos pasado un año y medio de promesas y retrasos. Que se ponga una fecha y que se abra, que se solucionen los problemas. Si se tienen que sentar y negociar, que lo hagan”, indicó Carrallo y aseguró que seguirán protestando cada lunes. “La gente quería salir a la calle y la verdad es que enriquece, porque mantenemos el contacto también. Si no, el no vernos nos estanca a nosotros como asociación”.

"A toda la materia que se puede dar en un año, le tienes que quitar cuatro meses así que, este curso, no debe contar como completo" Francisco Carrallo — Presidente de la asociación de alumnos

Francisco Javier Marín puso de manifiesto además el impacto de los retrasos sobre el curso académico. “Si empieza en enero, no vas a dar el curso completo. A toda la materia que se puede dar en un año, le tienes que quitar cuatro meses así que, este curso no debe contar como un curso cualquiera, porque los ciclos formativos son de cinco años” y añadió que “es verdad que en cuanto al edificio y los medios, la escuela será espectacular, pero hay que acompañarlo de una gestión ambiciosa, porque si no se queda en un mero continente”.

Los alumnos seguirán reclamando que el curso 2025-2026 no se considere completo, que se devuelva la parte proporcional de la matrícula y que las instituciones les informen de “una apertura definitiva que permita retomar la formación sin más retrasos”.