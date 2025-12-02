Monesterio entre las localidades de España que más vidrio recicla

En el año 2015, con 20 contenedores, los habitantes de Monesterio reciclaron un total de 32.852 kilos de vidrio. En 2023, antes de la entrada en servicio del sistema de recogida, puerta a puerta, la cifra ascendió hasta los 76.165 kilos y en 2024, con 38 contenedores, (aproximadamente un contenedor por cada 100 habitantes), la cifra se cuadruplica, hasta los 113.830 kilos de vidrio reciclado. De enero a octubre de 2025, ya se ha sobrepasado esta cantidad.

Las cifras hablan por sí solas. Juan José Zabaleta, coordinador de Ecovidrio en Extremadura, afirma que, al día de hoy, “Monesterio está entre las localidades de España que más vidrio recicla” El porcentaje nacional está en los 19 kg por habitante y año. En Monesterio, este porcentaje sube, “casi hasta 27 kg”, mientras que, a nivel regional, la cifra se reduce a 9 kilos por extremeño y año.

“El esfuerzo extra” que han realizado, tanto la ciudadanía, como los propietarios de negocios de la hostelería, ha logrado “poner a Monesterio, y a los municipios de la mancomunidad de Tentudía que participan del sistema selectivo de recogida de residuos, puerta a puerta, en el mapa nacional del reciclaje”.

En Tentudía

Teniendo en cuenta las cifras publicadas por Ecovidrio, en la comarca de Tentudía, los municipios que más vidrio reciclaron en 2024 fueron, Monesterio (113.830 kg); seguido de Fuente de Cantos, (79.610 Kg); Segura de León (50.640 Kg); Cabeza la Vaca, (38.480 Kg); Bienvenida, (33.560 Kg); Bodonal de la Sierra, (30.120 Kg); Fuentes de León, (30.020 Kg); Montemolín, (23.780 Kg) y Calera de León, (22.400 kg). En total, durante el pasado año, los municipios que forman parte de este territorio, reciclaron un total de 395.640 kilos. Según Juan José Zabaleta, desde la implantación del, puerta a puerta, “cada año, se ha incrementado un 25% el volumen de reciclaje”.

Teniendo en cuenta estos datos, la entidad que gestiona el reciclaje de vidrio en España, ha seleccionado una serie de municipios donde se desarrolla una nueva campaña que, en el caso de Monesterio se realizará los días 11 y 12 de diciembre.

Actividades

“La gestión de residuos es parte de nuestras vidas”, afirma Zabaleta. De este modo, la campaña pretende llegar a toda la sociedad local. Para ello, se han programado 3 actividades dirigidas al alumnado del colegio El Llano. Para la concienciación en la calle, se colocarán 2 puntos informativos, en La Rambla del Paseo de Extremadura y en la plaza Eduardo Naranjo. En estos stands, se formularán pequeñas encuestas para participar en distintos sorteos cuyo premio estrella son “mini iglús” oficiales de Ecovidrio para el reciclaje en casa.

Con el objetivo de seguir batiendo récords, la entidad propondrá a la ciudadanía un “reto de reciclaje”, durante los 3 próximos meses, con la intención de conocer “qué municipio extremeño, entre los que se desarrolla esta iniciativa, es el que más vidrio recicla”. La campaña se desarrollará en las grandes ciudades y en municipios de referencia de cada comarca, como Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Monesterio, Almendralejo, Castuera, Plasencia o Jaraíz de la Vera.