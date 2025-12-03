En Ronda Norte
Aparecen pintadas contra una jueza en el exterior de los juzgados de Badajoz
El Juzgado de Instrucción número 3 ya ha abierto ya ha abierto diligencias por un delito de daños
Una de las fachadas del edificio de los juzgados de Badajoz, en la Ronda Norte, amanecido este martes con pintadas ofensivas contra una jueza.
Con letras de gran tamaño y realizadas con spray negro, el autor o autores han escrito varias veces su nombre y apellidos mensajes insultantes, como "corrupta" o "cuanto cobras por carpetazos".
Ya se ha procedido a borrar parte de las pintadas y el resto también se van a eliminar, según han informado fuentes judiciales.
El Juzgado de Instrucción número 3, al que correspondía el turno de guardia, ya ha abierto diligencias por un delito de daños, han apuntado las mismas fuentes.
Las pintadas han aparecido en la fachada lateral, próxima a la calle José Pérez Caldito, en el tramo peatonal entre la entrada principal y las escaleras de acceso al juzgado de guardia.
