La Audiencia Nacional archiva la causa contra el imán de la mezquita Badajoz

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha acordado el "sobreseimiento provisional y archivo" de la causa que seguía abierta contra el imán de Badajoz, Adel Najjar. Ha sido él mismo quien, a través de un comunicado, acaba de dar a conocer que, según recoge la decisión judicial, "no existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal".

El auto judicial fue notificado ayer martes y señala que, tras el exhaustivo análisis de la investigación y conforme al dictamen del Ministerio Fiscal, “no se acredita que el investigado participara en las campañas de recaudación para huérfanos y viudas con conocimiento que los fondos se enviarían a la financiación de actividades terroristas, que no era el destinatario del agradecimiento de la recepción de fondos por la ONG y su actuación no fue distinta a la de otras comunidades islámicas que no se encuentran investigadas en autos".

Operación Bruder

El imán de Badajoz fue investigado hace ahora dos años, en noviembre de 2023, junto a otros cinco detenidos, por presuntamente financiar el terrorismo yihadista en Siria. Agentes de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Badajoz, lo detuvieron junto a otros cinco sospechosos, dentro de la denominada operación Bruder. Era la segunda fase de una operación que se inició en marzo de 2021 y en la que ya se localizó y detuvo a otros tres miembros de esta trama.

El auto judicial que se conoce ahora archiva la causa que se seguía contra Adel Najjar, que es delegado de la Comisión Islámica en Extremadura, también contra Fawaz Nahhas, delegado en Aragón y contra el propio presidente de la Comisión Isámica, Aiman Adlbi, así com oel tesorero, Mohamad Hatem Rohaibani, además de otros cinco imputados.

"Siempre he confiado en el buen funcionamiento de las instituciones judiciales españolas"

El propio imán señala ahora, como hizo en aquel momento, que "desde el inicio de este proceso, siempre he confiado en el buen funcionamiento de las instituciones judiciales españolas y en las garantías propias de un Estado social y democrático como España". De esta forma, "hoy, con la resolución dictada, se reafirma la vigencia del derecho fundamental de presunción de inocencia, que ha prevalecido durante toda la causa".

Adel Najjar ha querido expresar además su "profundo agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo y confianza recibidas a lo largo de estos dos años por mis vecinos de Badajoz y Extremadura. En todo momento me arroparon por su cariño y amistad". También agradece "el trato recibido por los medios de comunicación extremeños que nunca faltaron a la verdad, mostrando siempre su respeto a mi trayectoria por la convivencia y el diálogo en la región.”

Para concluir, el imán reitera en este mismo comunicado su "firme compromiso con la paz social, la convivencia y la lucha contra cualquier forma de radicalismo"