Noviembre deja 14 desempleados más en Monesterio hasta las 293 personas desempleadas

Monesterio cerró el mes de noviembre con un total de 293 personas en situación de desempleo. Son 14 desempleados más que en el mes de octubre. En cifras interanuales, la localidad posee 13 parados menos que en noviembre de 2024.

Según los datos publicados por el Observatorio de Empleo del Sexpe, el aumento del número de personas sin trabajo de Monesterio se dio en todos los sectores, a excepción de agricultura. El sector servicios perdió 8 empleos; 3, el sector sin actividad; 2, industria y 1, construcción. El aumento de las personas sin empleo afectó de la misma forma a hombres que a mujeres.

Por sectores, servicios, con 225 personas paradas, (179 mujeres y 46 hombres), sigue siendo el que presenta un mayor número de demandas de empleo. Industria posee actualmente 21 personas en paro, (13 mujeres y 8 hombres). En el sector de la construcción hay 20 personas en paro, (15 hombres y 5 mujeres) y en el sector sin actividad, 19, de las que 15 son mujeres y 4 hombres.

En cifras interanuales, el desempleo se ha reducido en Monesterio en 13 personas. En aquella fecha el número de personas sin empleo era de 306.

El grupo de ocupaciones elementales sigue siendo el que mayor número de desempleados agrupa. En noviembre, se contabilizaron 124 personas desempleadas, de las que 98 son mujeres y 26 hombres. El segundo grupo es el de los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, con 61 personas en paro, de las que 54 son mujeres y 7 hombres.

Histórico de noviembre

En la última década el mes de noviembre se ha comportado de forma bastante irregular con respecto al empleo. Desde noviembre de 2015, en comparación con el mes anterior, el número de desempleados ha bajado en 5 ocasiones, (2016, 2017, 2021, 2023 y 2024), y ha subido en 6, (2015, 2018, 2019, 2020, 2022 y 2025.

Durante este periodo, el número de personas sin empleo ha variado considerablemente. En noviembre de 2015, Monesterio tenía 521 personas sin empleo. Actualmente, son 296 (-228). Con respecto al año 2019, anterior a la pandemia, se han recuperado 104 empleos.