La Orquesta de Extremadura programa nueve conciertos especiales de Navidad

La Orquesta de Extremadura (OEx) tiene todo listo para desarrollar un año más su programación especial con motivo de la Navidad. Son nueve conciertos los que se han diseñado para esta temporada tan señalada y comenzarán este mismo jueves en Badajoz.

La OEx ofrece varios recitales con motivo de la celebración de la Navidad con un carácter muy variado en su concepción. Furriones, el ballet de Conservatorio Profesional de Danza 'Sagrario Ruiz-Piñero' o el programa Afinando compartirán el protagonismo con los músicos de esta institución cultural extremeña.

Furriones y Noemí Pasquina

La OEx ha dado el pistoletazo de salida a su ya tradicional programación navideña, un calendario pensado para disfrutar en familia. La primera parada llega esta misma semana con la colaboración entre Furriones y la Orquesta de Extremadura. En esta ocasión Noemí Pasquina será quien dirija a las dos agrupaciones.

El público redescubrirá grandes éxitos de varias generaciones, realzados por los arreglos sinfónicos de Salvador Rojo y Miguel Sánchez Cuevas 'Tron'. El público tendrá dos opciones para disfrutarlo, el día 4 de diciembre en el palacio de congresos de Badajoz y el día 5 será el de Villanueva de la Serena el que lo acoja. Hae Won, la gerente de la OEx, ha informado en rueda de prensa en la mañana de este martes que las entradas para Badajoz están agotadas desde hace tiempo y para Villanueva "quedan las últimas".

OEXpecial de Navidad

La programación continuará con un marcado espíritu navideño los días 18 y 19 de diciembre, con el OEXpecial de Navidad en Badajoz y Cáceres, respectivamente. Estas galas reunirán a la Orquesta de Extremadura y a los alumnos del Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero en una puesta en escena de El cascanueces de Chaikovski dirigida por Juan Pablo Valencia, conocido en la región por su trabajo previo con la orquesta.

Montse Franco, directora del conservatorio, ha destacado que es "muy importante para los alumnos participar en este evento con música en directo". La danza será una adaptación del repertorio original para que los alumnos desde 1º hasta 6º curso puedan participar.

El fin de semana culminará el 21 de diciembre con el Concierto de Navidad de las formaciones pedagógicas de Afinando, el proyecto socioeducativo de la fundación. Jóvenes de entre 9 y 17 años —integrantes del Coro Infantil y Juvenil y de las orquestas Infantil y Juvenil, además de la Banda de vientos y percusión— ofrecerán un recital en el Palacio de Congresos de Cáceres a las 19:00 horas.

Conciertos de Año Nuevo

Como es tradición, el 1 de enero llegará el Concierto de Año Nuevo, que este año estará dirigido por la argentina Silvina Peruglia, que se estrena dirigiendo con la orquesta. La gala, que incluirá una selección de valses, polcas y danzas populares, tendrá carácter benéfico en Badajoz y destinará su recaudación a la Fundación Banco de Alimentos, cuya actividad llega a unas nueve mil personas a través de más de un centenar de entidades sociales.

El secretario de esta entidad, Jesús Reynolds, ha agradecido a la OEx su apoyo en "un momento muy decisivo", ya que se cubre una parte importante de las aportaciones anuales que se realizan. "Siempre intentamos hacer una entrega más copiosa", pero en esta ocasión están pasándolo "muy mal" porque las donaciones han descendido este año mientras que la demanda no deja de aumentar.

Los conciertos de Año Nuevo también se celebrarán los días 2, 3 y 4 en Mérida, Villanueva de la Serena y Plasencia, respectivamente, siempre a las 20.00 horas. Las entradas para toda la programación pueden adquirirse ya en la taquilla en línea de la Orquesta de Extremadura y en los palacios de congresos antes del inicio de cada concierto.