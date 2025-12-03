El plazo de inscripciones se cierra este viernes, 5 de diciembre
El proyecto Rural Emprende trae a Monesterio 2 cursos de alfabetización digital
Se celebrarán los días 10 y 11 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas y serán totalmente gratis para los asistentes
Monesterio acogerá los días 10 y 11 de diciembre, 2 formaciones relacionadas con el uso de las tecnologías y el teléfono móvil, gracias al programa de colaboración que actualmente desarrolla el ayuntamiento de la localidad con la empresa Adiper, especializada en mejorar la vida de las personas dependientes.
Se trata, explica Lourdes Rosa, técnica de Adiper, de una actividad, “directamente relacionada con el proyecto Rural Emprende”, en el que actualmente trabajan empresa y administración local. Entre las acciones previstas se incluyen diferentes cursos de formación y, entre ellos, una formación de alfabetización digital, dirigida a ciudadanos de más de 55 años y otra, denominada, ‘Crea tu marca personal’, destinada a jóvenes, personas emprendedoras y mujeres de hasta 65 años.
Contenidos
El curso de alfabetización digital pone el acento en personas que, por su edad, no hayan tenido contacto con las nuevas tecnologías o aquellas, que deseen ampliar conocimientos. Las formaciones están especialmente diseñadas para que los usuarios descubran y aprendan a utilizar con soltura diferentes aplicaciones móviles, entre ellas, el WhatsApp. Entre sus contenidos también se incidirá en el reconocimiento de las denominadas ‘fake news’, con el objetivo de distinguir las informaciones imprecisas, descontextualizadas o directamente falsas que circulan por las redes sociales.
El segundo curso, de emprendimiento, denominado ‘Crea tu marca personal’, está enfocado a personas jóvenes y fundamentalmente mujeres, que participen en proyectos empresariales o negocios locales que quieran mejorar su imagen a través de la utilización de redes sociales y márquetin digital. En este caso, se trabajará en nociones como los nichos de mercado, pilares de contenido o estrategias digitales.
Inscripciones
Las personas interesadas deben inscribirse, hasta el día 5 de diciembre, a través del teléfono 673 209 086, o mediante el código QR insertado en la cartelería con la que se difunden estas acciones formativas. También pueden solicitar información en las oficinas del Servicio Social de Base.
Se ofrecen, incide Lourdes Rosa, “cursos totalmente gratuitos”, con los que hacer una “aproximación inicial” a las “necesidades” que se puedan detectar entre la población local, con el objetivo de “adaptar contenidos” para el diseño de los próximos cursos que se ofrezcan durante el año que viene.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús