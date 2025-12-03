El proyecto Rural Emprende trae a Monesterio 2 cursos de alfabetización digital

Monesterio acogerá los días 10 y 11 de diciembre, 2 formaciones relacionadas con el uso de las tecnologías y el teléfono móvil, gracias al programa de colaboración que actualmente desarrolla el ayuntamiento de la localidad con la empresa Adiper, especializada en mejorar la vida de las personas dependientes.

Se trata, explica Lourdes Rosa, técnica de Adiper, de una actividad, “directamente relacionada con el proyecto Rural Emprende”, en el que actualmente trabajan empresa y administración local. Entre las acciones previstas se incluyen diferentes cursos de formación y, entre ellos, una formación de alfabetización digital, dirigida a ciudadanos de más de 55 años y otra, denominada, ‘Crea tu marca personal’, destinada a jóvenes, personas emprendedoras y mujeres de hasta 65 años.

Contenidos

El curso de alfabetización digital pone el acento en personas que, por su edad, no hayan tenido contacto con las nuevas tecnologías o aquellas, que deseen ampliar conocimientos. Las formaciones están especialmente diseñadas para que los usuarios descubran y aprendan a utilizar con soltura diferentes aplicaciones móviles, entre ellas, el WhatsApp. Entre sus contenidos también se incidirá en el reconocimiento de las denominadas ‘fake news’, con el objetivo de distinguir las informaciones imprecisas, descontextualizadas o directamente falsas que circulan por las redes sociales.

El segundo curso, de emprendimiento, denominado ‘Crea tu marca personal’, está enfocado a personas jóvenes y fundamentalmente mujeres, que participen en proyectos empresariales o negocios locales que quieran mejorar su imagen a través de la utilización de redes sociales y márquetin digital. En este caso, se trabajará en nociones como los nichos de mercado, pilares de contenido o estrategias digitales.

Inscripciones

Las personas interesadas deben inscribirse, hasta el día 5 de diciembre, a través del teléfono 673 209 086, o mediante el código QR insertado en la cartelería con la que se difunden estas acciones formativas. También pueden solicitar información en las oficinas del Servicio Social de Base.

Se ofrecen, incide Lourdes Rosa, “cursos totalmente gratuitos”, con los que hacer una “aproximación inicial” a las “necesidades” que se puedan detectar entre la población local, con el objetivo de “adaptar contenidos” para el diseño de los próximos cursos que se ofrezcan durante el año que viene.