El Tesoro de Villanueva se expone en el Arqueológico de Badajoz 38 años después de hallarlo

La Junta de Extremadura recibió hace unos días el histórico conjunto monetario conocido como el Tesoro de Villanueva, hallado en 1987 en Villanueva de la Serena y depositado hasta ahora provisionalmente en su ayuntamiento. Las 149 monedas de oro pasaron al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde serán expuestas a partir de hoy. La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, participará en la inauguración de la microexposición a las 12:30 horas.

La muestra contextualizará el hallazgo y permitirá apreciar tanto el valor económico de las piezas como su relevancia histórica.

Halladas durante una obra

El director del Arqueológico, Javier Heras, detalla el origen del tesoro: «Se encontraron mientras que estaban haciendo las obras, de la casa de la cultura de Villanueva de la Serena». Las monedas aparecieron durante la excavación de los cimientos del antiguo cine Rialto, donde posteriormente se levantó dicho centro cultural. Heras recuerda que el albañil descubridor «llegó a pensar en un momento que eran chocolatinas».

El conjunto, acuñado entre 1772 y 1822 en cecas -lugares en los que se fabricaban las monedas- como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago o Sevilla, corresponde a los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Heras destaca que su origen se encuentra en «una familia disponía de un dinero, realmente de una fortuna, y que decidió ocultarlo» por diversos motivos. Una de las hipótesis que se maneja es que fue escondido en los años veinte del siglo XIX. Precisamente, esta familia que vivió en la casa señorial que se eregía antes de construir el cine pudo enterrar estos objetos que nunca iban a perder valor. «Estas monedas obedecen a un conjunto en sí y pudieron ser ocultadas a partir del primer cuarto del siglo XIX», explica el director del museo.

Escondidas en un momento convulso

Fueron escondidas en un período convulso marcado por los levantamientos militares y los cambios políticos en España: «El país pasa de ser del antiguo régimen, basado en la monarquía absolutista a ir poco a poco pasa aun Estado liberal y democrático». Este valor incalculable también se ve potenciado porque proceden de cecas de un lado y otro del Atlántico. Muchos de esos territorios comenzaron a levantarse entonces contra el imperio español.

Una de las monedas de 1822 que se expone junto al Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. / La Crónica

Sobre la exposición, Heras aclara que será temporal: «Acaban de ingresar en el museo, queremos exponerlas para dar a conocer la parte histórica que tienen». Esta no será una muestra de «monedas de oro, porque sí, ya que cada moneda encierra una historia, al igual que el propio conjunto».

Con esta muestra, el Museo Arqueológico de Badajoz custodiará y difundirá un conjunto que permite comprender la España de principios del siglo XIX, su inestabilidad política y la transformación de su sistema económico y social.