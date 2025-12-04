Reparto de bolsas reutilizables y sorteo entre clientes en la campaña navideña del comercio local de Monesterio

“Monesterio posee una amplia red de comercios y tiendas de proximidad”, con el objetivo de incentivar las compras navideñas, el concejal de Industria y Comercio, Guillermo Robledo, ha presentado una campaña municipal, bajo el denominativo, ‘Estas Navidades consume en el comercio local de Monesterio’, que se celebrará en la localidad entre los días 7 de diciembre, al 7 de enero.

“El cliente puede adquirir todo lo que necesita en los establecimientos locales”. “No es necesario desplazarse ni realizar compras a través de internet”, afirma el concejal. Con este propósito, el ayuntamiento surte a los establecimientos comerciales de bolsas reutilizables, “con el logo de la campaña”, que serán regaladas a los clientes durante estas fechas.

Además, “todos los establecimientos comerciales” de Monesterio dispondrán de “papeletas y cartillas de sellado”, con las que participar en un sorteo, cuyo premio está valorado en 250 €. El ganador o ganadora, “deberá consumir la cantidad consignada en cualquiera de los establecimientos de la localidad”.

Para sellar la cartilla y así poder participar en el sorteo, “deberán realizarse compras superiores a los 10 € y sellar en, al menos, 5 establecimientos diferentes”. Una vez completada la cartilla, deberán ser depositadas en una urna, habilitada en las oficinas de registro del ayuntamiento, hasta el día 7 de enero. El sorteo se realizará el jueves, día 8 de enero.

Concurso de escaparates

Con el mismo objetivo, el ayuntamiento ha vuelto a convocar el concurso de decoración de escaparates, que llega a su sexta edición. Con este certamen, se pretende continuar con la promoción y el apoyo al comercio local.

Los establecimientos inscritos deberán engalanar sus escaparates con motivos navideños tradicionales. Los premios serán de 250 € y 150 €. Los comerciantes se comprometen a mantener sus motivos decorativos entre los días 9 de diciembre, al 7 de enero de 2025. Los premios se entregarán el día 17 de diciembre.

“Debemos dar a nuestros comerciantes el apoyo y el impulso que necesitan para que, la ciudadanía y quienes nos visitan, sepan que Monesterio tiene todo lo que se necesitan para las compras de Navidad y Reyes Magos”, incide Guillermo Robledo. El concejal, “invita” a monesterienses y ciudadanos de otras localidades próximas, a “comprar” en un comercio local próximo y de cercanía, que ofrece, “trato personalizado, crea empleo y dinamiza la economía”.

La campaña está subvencionada por la Diputación Provincial de Badajoz, a través del programa de Reactivación de la Economía Local, con una ayuda económica de 3.162 €, para el proyecto, denominado, ‘Monesterio IV Plan de Acción Comercial’.