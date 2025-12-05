Álvaro Díaz Fernández asume el mando de la Brigada Extremadura XI: "Queremos reforzar capacidades con las tecnologías"

El nuevo general jefe de la Brigada Extremadura XI, Álvaro Díaz Fernández, ha tomado el mando en la mañana de este viernes en la Base General Menacho. Ha sido el general de división jefe de la División Castillejos, Luis Francisco Cepeda Lucas, el que ha representado al Ejército en este relevo oficial a través de la que sustituye a Pablo Gómez Lera.

El acto oficial ha contado con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; la subdelegada del Gobierno en la provincia, María Isabel Cortés; y una numerosa representación del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, el nuevo general ha contado con la presencia de su familia más cercana y amigos.

Díaz Fernández se ha mostrado orgulloso de tomar el mando de la brigada y ha apelado al "espíritu de unidad" entre sus compañeros destacando que todos cumplen "una misión fundamental para que la brigada cumpla con su función, ganar el próximo combate". Así, ha señalado que dentro de los retos que se marca dentro de su trabajo en la Base General Menacho es preparar las próximas misiones internacionales que serán a Letonia, en verano de 2026, y a Líbano, en 2027, pero también acometer las mejoras necesarias en cuanto al material técnico: "Miramos con esperanza el futuro, todo ese incremento de presupuesto del gasto en Defensa que, sobre todo, irá orientado a adquirir nuevas capacidades, pues esperemos que se materialice a corto o medio plazo y que las capacidades de la brigada se vean reforzadas con todas esas nuevas tecnologías emergentes que hay ahora mismo".

El relevo

Con la puntualidad que marca el Ejército, a las 11.00 horas ha comenzado el acto y Cepeda Lucas ha pasado revista a las tropas desplegadas en una de las explanadas de la base. Mientras tanto el nuevo general jefe de la Brigada Extremadura XI ha accedido con el resto de compañeros de su gabinete.

Durante el acto, Rubén Alonso Bonilla, teniente coronel de la brigada, ha leído la orden ministerial a través de la cual se nombra a Díaz Fernández como nuevo general jefe y el coronel Manuel Joaquín Álvarez Cienfuegos ha sido quien ha entregado el guión que representa a la Brigada Extremadura XI. Tras esto, el nuevo general ha dirigido unas sencillas palabras a todos los presentes.

Inicialmente, ha agradecido a los asistentes a este acto y ha tenido unas palabras de "sentido recuerdo a nuestro compañero saboyano Manuel Romero Cantero", recientemente fallecido en un accidente de tráfico. Ha dado apoyo a la familia a quienes ha reiterado sus condolencias y ha dicho que comparte "su dolor y nos unimos a sus oraciones".

Palabras de cariño

En su discurso ha recordado a su antecesor, Pablo Gómez Lera, del que ha dicho que se ha puesto "desde el primer momento a mi entera disposición, facilitando en todo lo posible mi desembarco en esta Unidad". Y ha señalado que según el refranero, "en la mesa y en el juego se conoce al caballero y a los militares en el relevo", ensalzando la figura de Gómez Lera.

Ha reconocido que el mérito de estar en ese puesto no es suyo, ya que no hubiese llegado sin sus padres por "darme la vida y también la educación basada en los valores de la honradez, humildad y el esfuerzo". Y se ha dirigido a quienes son "los auténticos sufridores" de su historia, su esposa y sus hijos. De ella ha dicho que "soporta estoicamente los sacrificios y las ausencias" que su vocación impone. Así, de una manera muy coloquial, y poco frecuente en los actos del Ejército, se ha dirigido a ella de la siguiente forma: "Cariño gracias por tu generosidad y por permitirme disfrutar de una experiencia de mando sin parangón".

Así, ha bromeado con ella pidiéndole apoyo ante esta nueva etapa: "Fíjate cómo nos ha crecido la familia, necesitaré tu ayuda más que nunca".

3555 protagonistas

Al mismo tiempo, ha querido quitarse el protagonismo de encima señalando que los verdaderos protagonistas son sus compañeros de la Brigada Extremadura XI, las 3555 personas que la componen. "Aquellos que os afanáis en el quehacer diario para que la brigada cumpla con su misión, estar preparado para ganar el próximo combate".

"Somos una unidad de la fuerza, una unidad de combate, somos una parte fundamental del músculo del Ejército", ha definido a su nueva brigada destacando el prestigio que se han ganado en el Ejército "está más que justificado". También ha destacado que si hay un aspecto que los define sobre todo es que son "alegres, siempre con una sonrisa, incluso en la adversidad".

Además, les ha pedido que huyan del "siempre se ha hecho así" y que "la mejora requiere del cambio, el cambio precisa innovación y para innovar hace falta imaginación. Las buenas ideas pueden venir de cualquiera". Díaz Fernández ha depositado en sus compañeros su "total confianza" y les ha dicho que está en sus manos que se mantenga. "Os ofrezco lo mismo que os reclamo, lealtad y compromiso", les ha transmitido.

El acto militar ha finalizado con un desfile de los distintos batallones que componen la Brigada Extremadura XI y que, en esta ocasión, estuvo conformado por más de 2.000 personas.