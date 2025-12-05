Conmemoración del Día de la Constitución
El colegio El Llano de Monesterio constituirá un Pleno Infantil Permanente
El centro educativo se suma al programa, Ciudades Amigas de la Infancia
El alumnado de primaria se reunió con la alcaldesa en el salón municipal de plenos
Monesterio anticipó la celebración del Día de la Constitución con un acto que se celebró en el salón de plenos del ayuntamiento, donde, niños y niñas del colegio de Infantil y Primaria El Llano, se convirtieron en concejales y concejalas, por un día.
El director, Juan Molina, ha explicado que, con motivo de esta conmemoración, “como viene siendo tradicional en el centro”, desde el ayuntamiento, en colaboración con el centro escolar, se organizan visitas de los niños y niñas del colegio, para que, “participen y conozcan el funcionamiento de la entidad municipal”.
Durante su visita, los más pequeños se convirtieron en representantes municipales. Tomaron asiento en los escaños de las concejalías y crearon la figura del secretario municipal. También tuvieron la oportunidad de preguntar directamente a la alcaldesa por los temas que más les preocupan. Días previos a la visita, el alumnado trabajó en aquellos aspectos que recoge la Constitución y hace referencia explícita a los niños y niñas: derecho a la educación, al desarrollo personal y otros conceptos relacionados con “la importancia del sistema democrático, a la hora de la resolución de conflictos a través del diálogo y el consenso”.
La alcaldesa, Loli Vargas, destaca “el grado de conocimiento” que tienen los niños y niñas sobre, qué es un ayuntamiento y como funciona.
Pleno Infantil Permanente
Coincidiendo con esta visita, el director del colegio ha presentado a la alcaldesa un proyecto, denominado, Ciudades Amigas de la Infancia, a través del que, el Colegio el Llano creará un pleno infantil permanente que trabaje en las “necesidades y preocupaciones” de los niños y niñas, para su traslado al pleno municipal.
“Pretendemos que sea un proyecto que perdure en el tiempo”, afirma Juan Molina. A partir del próximo mes de enero se constituirá el pleno infantil del colegio El Llano. Previamente, el centro ha trabajado en la designación de los concejales infantiles. A través de una “junta de delegados”, en la que estarán integrados alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, se designarán a los representantes del pleno infantil.
Los niños y niñas, convertidos en representantes de todos sus compañeros y compañeras, “trabajarán previamente las propuestas que, primero, se debatirán y aprobarán en un pleno escolar y después, se presentarán al ayuntamiento”
La alcaldesa, se ha ofrecido a colaborar con esta iniciativa, comprometiéndose a “elevar al pleno municipal” aquellas iniciativas y peticiones para su debate y aprobación, si los representantes de los grupos políticos lo estiman conveniente.
Una Ciudad Amiga de la Infancia trabaja por el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de a cuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Con esta iniciativa se promueven entornos locales en los que los niños puedan ejercer sus derechos y alcanzar su pleno desarrollo.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús