El 'cuarto Rey Mago' llega a Badajoz: así es el nuevo Belén Monumental del Luis de Morales

No todos los años aparece un personaje capaz de cambiar la mirada de los visitantes. Pero en esta ocasión, el Museo de la Ciudad Luis de Morales abre su Belén Monumental con un protagonista inesperado: Artabán, el cuarto Rey Mago, aquel que -según la tradición- nunca llegó a tiempo al Portal porque se detuvo por el camino para ayudar a quienes lo necesitaban. Una figura que encaja a la perfección con el espíritu solidario de estas fechas y que se incorpora por primera vez a la gran obra anual de la Asociación de Belenistas de Badajoz.

Hoy se ha inaugurado la exposición, la más visitada del museo cada año. Solo en 2024 recibió más de 18.000 visitantes, una cifra que demuestra que este belén ya no es solo tradición, sino una cita cultural imprescindible en la Navidad pacense.

Esta XXIV edición presenta una novedad poco habitual: dos nacimientos dentro de la misma escena. El primero, el que protagoniza la Sagrada Familia, ocupa un lugar protagonista. El segundo aparece al fondo, más recogido y está elaborado con piezas de tinte extremeño.

El belén recrea las afueras de un pequeño pueblo con un humilde establo en el que la Sagrada Familia se ha refugiado. Por los senderos avanzan los tres Reyes Magos. Pero este año, la historia tiene un giro: Baltasar es el primero en llegar al Niño, un detalle que aporta un toque narrativo diferente a la composición y, junto a ellos, aunque sin alcanzar el portal -como dicta la leyenda- aparece la figura de Artabán, el Rey que nunca llegó porque dedicó su viaje a detenerse ante cada persona necesitada. Esta incorporación es un homenaje explícito a su solidaridad.

70 figuras y meses de trabajo

“Se trata de un belén de corte popular, cercano, reconocible”, explica Soledad Ayuso, presidenta de la Asociación de Belenistas de Badajoz. A su lado, el vicepresidente José Luis López detalla que la obra cuenta con 70 figuras, de las cuales 30 son personajes humanos y el resto animales que dan vida al entorno rural.

Las piezas, todas en escala de 28 centímetros, fueron situadas en un escenario que comenzó a diseñarse en el mes de marzo. La estructura se montó durante noviembre y ha sido rematada por un equipo de cinco personas que, un año más, ha buscado innovar sin perder la esencia artesanal.

Junto al Belén Monumental, se exhiben 22 dioramas de nueva creación, todos diferentes entre sí y con técnicas renovadas. La asociación intenta no repetir escenas de un año a otro y esta edición destaca por su variedad temática. Hay escenas clásicas, otras más contemporáneas y algunas que sorprenden por su enfoque. Uno de los dioramas incluye un guiño al conflicto de Gaza, otro recrea la histórica juguetería de Las Tres Campanas de Badajoz, donde pueden verse a los Reyes preparando los regalos y uno más, que es especial, porque incorpora un molino en movimiento, algo poco frecuente en los dioramas.

Una cita que crece cada Navidad

El Belén Monumental del Museo Luis de Morales vuelve a demostrar que tradición y creatividad pueden ir de la mano. Con Artabán como símbolo de solidaridad, con un doble nacimiento que enriquece la narrativa y con dioramas que mezclan historia y actualidad, la Asociación de Belenistas firma así una edición que promete volver a batir récords.

La exposición está abierta hasta el próximo 5 de enero en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas.