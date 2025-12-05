Empleados Públicos
La Diputación de Badajoz aplicará en diciembre la subida salarial del 2,5% para este año
La nómina de este mes incluirá con carácter retroactivo el incremento desde enero a diciembre
La Diputación de Badajoz hará efectiva en la próxima nómina de diciembre la aplicación del incremento retributivo del 2,5 % para este año, con carácter retroactivo desde el día 1 de enero, conforme al Real Decreto-ley 14/2025 de 2 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, publicado en el BOE el pasado 3 de diciembre.
En este sentido, el Vicepresidente tercero y diputado delegado del Área de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ramón Díaz Farias, junto con personal del área, se han reunido este viernes con las secciones sindicales para trasladar los detalles de la implementación de una medida que afectará a más de 1.600 personas trabajadoras de la plantilla y supondrá un importe aproximado de 1.220.000 euros.
Fruto de esta reunión, se ha acordado que la nómina correspondiente al mes de diciembre de 2025 incluya los atrasos de dicha subida salarial entre los meses de enero y diciembre, con carácter retroactivo.
