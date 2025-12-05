Accidente mortal
Un hombre muere y otra persona está herida grave, tras una colisión frontal en Higuera la Real (Badajoz)
Se han visto implicados una furgoneta y un trailer
Trágica semana en las carreteras extremeñas. Un hombre de unos 40 años ha fallecido este jueves y otra persona ha resultado herida como consecuencia de una colisión frontal entre una furgoneta y vehículo articulado.
Este grave accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 9.15 horas a la altura del punto kilométrico 100 de la carretera N-435, en el término municipal de Higuera Real, en la provincia de Badajoz.
En tal estado han quedado los vehículos que se ha requerido la presencia de los bomberos del Cepei, procedentes de los parques de Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra y Zafra,
Asimismo, hasta el lugar de suceso se ha desplazado el equipo Atestados Guardia civil Badajoz y patrullas Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús