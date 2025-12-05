Sucedió en la madrugada de este jueves
Roban los juegos de un parque infantil en construcción de Badajoz
Aún no existen datos oficiales de los materiales y elementos sustraídos
Un palé, un columpio de nido y un balancín embalado. Eso es lo único que ha quedado. En la madrugada de este jueves, unos individuos asaltaron la nueva zona de juegos infantiles que se está construyendo en el parque de la calle Remigo Cordero de la urbanización Huerta Rosales, situado entre la clínica veterinaria Animax y la rotonda que conecta la avenida José María Alcaraz y Alenda y la avenida Príncipe de Asturias.
El Ayuntamiento de Badajoz y varias fuentes policiales han confirmado este suceso. Sin embargo, aún no existen datos oficiales de todos los materiales, elementos y juegos sustraídos.
A simple vista se pueden apreciar los desperfectos del robo. Al elemento central del parque, un columpio al uso, se le han sustraído las cadenas y ambos asientos. En el suelo se hallaban restos rotos de embalaje, lo que puede evidenciar la existencia y sustracción de más juegos infantiles.
Cerrado y vallado
Para acceder a los juegos, los individuos tuvieron que asaltar la zona. El parque, que aún se encuentra en construcción, está cerrado y vallado en su totalidad.
La empresa responsable de las obras, Eulen, ha confirmado a este diario que las obras continuarán y que el material sustraído se repondrá nuevamente.
Programa de renovación
La construcción de esta zona se incluye dentro del programa de instalación, renovación y mejora de más de 20 áreas de juegos infantiles que el Ayuntamiento de Badajoz está llevando a cabo en las calles de la ciudad.
Además de este parque, en Huerta Rosales se mejorará el parque infantil existente en la calle Joaquín Pérez Campo y se instalará una nueva zona inclusiva en la calle José Pérez Jiménez.
