Urgen al Ayuntamiento de Badajoz que abra el albergue del Revellín para las personas sin hogar: "El frío llega y la calle mata"

Cerca de un centenar de personas se han concentrado este viernes en la plaza de España de Badajoz para exigir al ayuntamiento que abra el albergue del Revellín para acoger a las personas sin hogar durante la ola de frío. "Está totalmente equipado, sin uso y vacío. No entendemos por qué no se hace, si ya se ha utilizado para acoger a refugiados de Ucrania, de Gaza y a los recreadores de la Batalla de Los Sitios", ha lamentado Juan Verdasco, vocal de la Asociación de Apoyo a Migrantes.

Los alrededor de 60 colectivos que están detrás de esta demanda entienden que para atender a las personas acogidas en estas instalaciones el ayuntamiento puede contar con personal técnico a través de las entidades sociales con las que colabora y, además, si fuera necesario, hay ciudadanos dispuestos a sumarse como voluntarios. "Hay muchísima gente pidiendo aportar", ha dicho.

Los asistentes a la protesta han puesto voz a esta reivindicación, que respaldan el más de un millar de personas que, en apenas una semana, han firmado un escrito para reclamar el uso de este albergue como alojamiento o que se ponga a disposición otro alternativo, como un polideportivo, un centro cívico o alguna instalación pública que esté disponible.

Los asistentes a la concentración para exigir solución para las personas sin hogar, este viernes frente al Ayuntamiento de Badajoz. / LA CRÓNICA

Asimismo, piden que se refuerce la coordinación con las entidades sociales para garantizar la atención a este colectivo, para que sean atendidos en la calle y no les falte comida caliente, y la creación de protocolos de 'Ola de frío' y 'Ola de calor', para anticiparse a estas situaciones y que nadie duerma a la intemperie.

Mensajes

Durante la concentración, se han coreado mensajes como "Llega el frío, la calle mata"; "Que abran ya el albergue del Revellín', "La calle no es hogar para nadie" o "Este alcalde deja a gente en la calle". A la protesta se han unido la portavoz del grupo municipal socialista, Silvia González, el coordinador local de IU, Javier Pache, y el secretario de Podemos en Badajoz, Francisco Chamorro.

Las firmas se seguirán recabando y este viernes han entregado en el Registro Municipal una carta unitaria, en la que dejan constancia del apoyo a esta reivindicación, "que sigue creciendo".

Representantes de algunos de los colectivos se reunieron este jueves con el concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Juancho Pérez, para transmitirle su preocupación y volver a reclamar que se tomen medidas urgentes. Hace ya dos semanas que las temperaturas bajan de los 5 grados y hay alrededor de 50 personas que siguen durmiendo en la calle sin que se les dé una solución. "Esta situación no puede ser; se trata de un colectivo con problemáticas muy diferentes y deben ser tratadas de manera diferente". En un albergue, según han defendido, se podría tratar caso a caso para atender las necesidades de cada uno.

"No entendemos cómo en Badajoz no se puede hacer, cuando existen recursos suficientes. Es una cuestión de voluntad política y no podemos mirar para otro lado" Juan Verdasco — Asociación de Apoyo a Migrantes de Badajoz

Según Verdasco, el concejal ha "desechado" la idea del protocolo de 'Ola de frío', cuando Cáceres y Mérida, con mucha menos población, cuentan con espacios para 29 y 20 personas, respectivamente. "No entendemos cómo en Badajoz no se puede hacer, cuando existen recursos suficientes. Es una cuestión de voluntad política y no podemos mirar para otro lado", ha criticado.

No obstante, se ha comprometido a hablar con Cruz Roja y Cáritas para abordar esta problemática. "La predisposición es positiva, pero ya le hemos dicho que esto es algo urgente e insostenible", ha explicado.

"Venimos no solo a decirle a la Administración pública, sino a todo el mundo, que no mire para otro lado: que hay gente durmiendo en la calle, gente vulnerable, que está en una situación mucho más desfavorable que nosotros".

Por eso, aunque ahora lo prioritario es que se habilite un espacio provisional para dar respuesta a las personas sin hogar este invierno, la reivindicación de estos colectivos va más allá: que haya un recurso permanente.

Hace un par de semanas que la parroquia de María Auxiliadora acondicionó mínimamente un local para dar cobijo a 12 migrantes malienses. Entonces, se advirtió de que era una solución de emergencia y una "llamada de atención" para que las administraciones reaccionasen. Si embargo, el párroco, Miguel Gambín, ha lamentado esta mañana que no haya surtido efecto y ha recordado que las personas acogidas en este espacio necesitan con urgencia un lugar digno en el que vivir.

Las entidades consideran que el ayuntamiento es al que compete atender a estas personas, "que están en sus calles, las de Badajoz", aunque sostienen que también la Delegación del Gobierno en Extremadura tiene responsabilidad porque una parte son demandantes de asilo, pero, en ambos casos la respuesta que reciben es que no hay recursos. "Queremos que las administraciones dejan de pasarse la pelota unos a otros y que tomen una solución definitiva y estable", ha reclamado Gambín.

"Queremos que las administraciones dejan de pasarse la pelota unos a otros y que tomen una solución definitiva y estable" Miguel Gambín — Párroco de María Auxiliadora

El perfil de quienes viven en la calle en Badajoz "muy variado": hay migrantes, personas con enfermedades mentales, adicciones, según ha explicado Jesús de Aguirre, miembro de la Asociación de Apoyo a Migrantes, que ha insistido en que se debe atender a cada uno según sus situaciones personales para dar respuesta a sus carencias, que son innumerables -desde las relacionadas con el aseo, la alimentación y la ropa hasta trámites administrativos para conseguir el asilo-.

"Si es necesario, seguiremos viniendo hasta que se adopte una solución que no se limite solo a las olas de frío y de calor", ha asegurado De Aguirre.

Este diario ha preguntado al ayuntamiento por las reivindicaciones de estos colectivos, pero ha remitido a sus últimas declaraciones y ha declinado pronunciarse de nuevo.