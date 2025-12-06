La bailarina pacense María Seco imparte clases de danza urbana en Los Ángeles y Nueva York: “Es un sueño hecho realidad”

María Seco Gómez es una bailarina y coreógrafa pacense que lleva más de doce años dedicándose a lo que más feliz le hace, la danza urbana. Es la directora y fundadora de la primera escuela de danza de la ciudad, que el próximo curso cumplirá diez años desde su primera apertura. Se considera “internacional” pues ha dado “clases por toda Europa y por muchos países de América”, explica.

Su vínculo con el baile nació muy pronto, aunque nada le hizo pensar que acabaría viviendo de ello. “De pequeñita bailaba, pero en Badajoz no había nada. Empecé en bailes de salón, latinos, contemporáneo (...) hasta que descubrí la cultura hip hop y la danza urbana”, recuerda. El momento clave llegó tras terminar la carrera de Magisterio y Psicología. “Me puse a indagar, aprendí por mi cuenta y comencé a impartir clases en colegios y asociaciones. Cuando ví que el volumen de alumnos crecía, entendí que era a lo que quería dedicar mi vida”, confiesa.

María Seco en un escenario antes de actuar / Cedida

Para formarse decidió salir fuera. Pasó meses viviendo en Los Ángeles, Nueva York, Londres o Polonia, recibiendo clases “de la gente más top de la danza urbana”. Aquella base fue el punto de partida de Step Dance Studio, su escuela. Nació en 2016 y hoy es una de las referentes en Extremadura. “Para mí lo es todo. He tenido ofertas para irme a vivir a Madrid o Estados Unidos pero mi escuela me ha arraigado a mi tierra”. No obstante, ese sentimiento no le ha impedido crecer personal y profesionalmente y que su carrera de saltos inimaginables. Además sigue viajando, bailando y dando clase por todos los rincones del mundo.

Confiesa que le encanta estar con sus alumnos. Ver su evolución, lo motivados que llegan y cómo crecen. “Eso para mí no tiene precio”, admite.

Sus primeras oportunidades profesionales llegaron con artistas nacionales como Juan Magán, pero el verdadero “boom” llegó en Miami. “El salto grande fue cuando trabajé por primera vez con Nicky Jam. Era uno de mis artistas top. Cuando bajé del escenario no me lo creía. De escuchar su música en la discoteca a bailar frente a 60.000 personas, fue una locura”, afirma. Desde entonces ha trabajado con diferentes artistas en latinoamérica y en Europa. Este pasado verano ha sido la coreógrafa del tour de El Alfa.

La bailarina María Seco y sus compañeras junto al cantante El Alfa en su tour / Cedida

Gira impartiendo clases por Los Ángeles y Nueva York

En la actualidad, vive uno de los momentos más significativos de su carrera. Su último viaje a Estados Unidos ha sido especial. Hace dos semanas regresó de su gira por Nueva York y Los Ángeles, donde tuvo la oportunidad de impartir clases por primera vez. Estos lugares están considerados centros neurálgicos del hip-hop y el ‘street dance’. “Dar clase allí, en las escuelas donde yo me formé hace años, ha sido un sueño hecho realidad. Es la élite. De estos centros salen bailarines que trabajan con Chris Brown o Britney Spears”, indica. “He tocado techo, he cumplido una de mis mayores metas, nunca lo hubiera imaginado. Ya me puedo retirar”, cuenta con humor.

La experiencia en su pequeña gira por las ciudades estadounidenses le ha permitido comparar distintas realidades. “La mentalidad y la cultura allí es muy diferente. En España hemos avanzado mucho pero allí se sigue manteniendo la esencia pura de la danza”, asegura. Según cuenta, en ciudades como Los Ángeles los bailarines acuden a clase con una actitud profesional, independientemente de su nivel, con un respeto por el entrenamiento, el compromiso y la constancia. “El arte está más valorado en general. La industria de la danza está allí y la gente cree que puede vivir de ello, ponen el foco y van en serio”, sostiene. “En España ahora nos estamos viendo más valorados, pero queda mucho camino porque no se le llega a pagar a un bailarín lo mismo que se le paga en Estados Unidos, porque no se le da la misma importancia ni el mismo valor”.

Las redes sociales forman parte del día a día de cualquier persona, también de los bailarines. “En Los Ángeles tienen un cartel que indica que está prohibido grabar en las clases”. En cambio, “en España últimamente las redes sociales están demasiado presentes, nos importa demasiado el ir a una clase para grabar un vídeo y subirlo”, comenta a modo de reflexión.

'Badaboom Dance Championship'

Ahora, María Seco prepara uno de los mayores eventos de su carrera. El 1 de marzo se celebrará en el pabellón Nuria Cabanillas el primer campeonato nacional de danza urbana de Extremadura. “Es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. No encontraba hueco pero ha llegado el momento y estoy poniendo el foco en ello”. Ya hay inscritos grupos de todas partes de España. “Incluso algunos hoteles de Badajoz ya están completos para esos días”, confiesa. El apoyo del ayuntamiento y la Diputación ha sido clave. “Es un evento enorme, la primera vez que se hace algo así. Va a reunir a unas tres mil personas entre participantes y público”, adelanta.

Cartel del Badaboom Dance Championship / Cedida

Después de tantas vivencias y con una larga carrera por delante, María Seco ha aprendido que “con trabajo y disciplina todo se puede conseguir”. La danza es “difícil”. “Recibes muchos ‘noes’, muchas comparaciones, muchos egos (...) pero si de verdad lo quieres, te llega”. Por encima de todo, se queda con que su profesión le ha regalado “los momentos más felices" de su vida. "Soy feliz porque puedo dedicarme a lo que amo. No puedo pedir más”, concluye.