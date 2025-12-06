Los bomberos de Badajoz denuncian que el parque está bajo mínimos: "Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez"

Apenas están la mitad de los que deberían. El reglamento establece que por turno de guardia debe de haber 11 efectivos como mínimo, pero este sábado en el parque municipal de bomberos de Badajoz solo están seis, uno de ellos en la centralita de comunicaciones y, además, no hay mando, por lo que otro tiene que asumir las funciones de cabo sin serlo. "Hoy no podríamos atender dos sucesos a la vez, pero ni siquiera uno grave con garantías", advierten.

El parque está bajo mínimos y, por segunda vez, en dos semanas no hay jefe de guardia en el servicio. "Eso no ha pasado en 50 años", asegura un bombero. Esta situación, denuncia, "no puede normalizarse" en una ciudad como Badajoz, con más de 150.000 vecinos y un término municipal que supera los 1.400 kilómetros cuadrados. Es, asegura el colectivo, un "riesgo" para los ciudadanos y para su propia seguridad.

"En un incendio de un piso, al que hay que llevar la autoescala y se requiere tirar metros y metros de manguera, uno tiene que dirigir la intervención y solo quedan cuatro compañeros para actuar: el fuego se va a agravar, tardaremos más en extinguirlo y con menos seguridad", ponen como ejemplo del peligro real que implica la falta de personal.

Los bomberos de Badajoz no descartan movilizarse antes de Navidad si el ayuntamiento no pone remedio para que este 'descubierto' en el parque no se repita y se compromete a agilizar el proceso selectivo para cubrir las 17 nuevas plazas previstas.

El concurso-oposición se anunció el pasado mes de marzo, pero, según denuncia el sindicato Aspolobba, aún no se ha iniciado el proceso. «Nuestra preocupación es que no haya arrancado todavía. Como muy pronto empezará en enero o febrero y eso supone que habrá que esperar un año más para que se incorporen», se queja Carlos Agama, delegado sindical.

"Insostenible"

Los bomberos aseguran que esta situación es ya "insostenible" y que se viene agravando desde antes del verano. Este año se han jubilado dos compañeros y el siguiente lo harán otros tres más. "Ya no se hacen sustituciones y si el servicio está cogido con pinzas, cualquier baja supone un problema. No se puede improvisar y avisar a última hora", critican.

"Atender un incendio con ocho bomberos como ha ocurrido esta semana en San Roque, ya es un riesgo, con cinco es una locura", advierte Agama.

Según los bomberos, desde el pasado mes de mayo "prácticamente no se ha cumplido ningún día" con el mínimo de efectivos por turno de guardia, pese a que, según denuncia Aspolobba, se les están negando "continuamente" días de asuntos propios y horas de formación. En este sentido, señala que los cuadrantes que hace la jefatura de servicio están "falseados", porque incluyen a efectivos con bajas de larga duración. "Si la planilla se falsea desde principios de año, no funciona, hay que hacer cuadrantes reales y así se reflejaría la carencia de personal", señala.

"El de Badajoz es uno de los parques de bomberos más infradotados de medios humanos de España" Carlos Agama — Bombero y delegado sindical de Aspolobba

La plantilla del parque la conforman 66 efectivos y, según Aspolobba, serían necesarios en torno a 90. "El de Badajoz es uno de los parques de bomberos más infradotados de medios humanos de España", teniendo en cuenta su población y término municipal.

En este sentido, Agama los compara con los de Cáceres o Plasencia, con 11 y 9 bomberos, respectivamente, por turno de guardia, a pesar de la capital pacense los multiplica en habitantes y extensión. También se fija en el de Salamanca, con 14 efectivos por guardia para 34 kilómetros cuadrados.

"Al ayuntamiento le ha cogido el toro, como siempre, y ahora no hay solución. Pero lo que hay que hacer es sentarse a hablar y poner sentido común sobre la mesa", reclama el delegado sindical.

Este diario ha solicitado al equipo de gobierno su opinión sobre las quejas de los bomberos, pero no obtuvo respuesta.