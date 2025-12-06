Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En estado muy grave un joven de 28 años tras sufrir un accidente en Don Benito

El siniestro, por salida de vía, se produjo en la noche de este viernes en la carretera Ex-105

Hospital Don Benito-Villanueva

Hospital Don Benito-Villanueva / EP

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un joven de 28 años se encuentra en estado muy grave tras sufrir un accidente de tráfico cerca de Don Benito. La víctima fue trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva politraumatizada, según ha informado el 112 Extremadura.

El suceso ocurrió la noche de este viernes. El 112 recibió una llamada de emergencia avisando de una salida de vía sobre las 23.08 horas.

El accidente se produjo en la Ex-105 entre las localidades de Don Benito y Mengabril. Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada del SES, bomberos del parque de Villanueva de la Serena y efectivos de la Policía Local de Don Benito y la Guardia Civil.

