Suceso

Susto en un chalé de Badajoz por el incendio de una chimenea

Afortunadamente, aunque había seis personas en el interior de la vivienda, no ha habido heridos

Los bomberos en el exterior del chalé de Las Mañuecas donde se ha originado el incendio este sábado.

Los bomberos en el exterior del chalé de Las Mañuecas donde se ha originado el incendio este sábado. / LA CRÓNICA

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

Los bomberos del parque municipal de Badajoz han tenido que intervenir este sábado por la mañana en el incendio de un chalé en la zona conocida como Las Mañuecas, en el entorno de la carretera de la Corte y frente a la barriada del Cerro de San Miguel.

El fuego se ha originado en la chimenea del salón. En ese momento había seis personas en el interior de la vivienda, que han sido desalojadas mientras los bomberos extinguían las llamas

Afortunadamente, el suceso se ha quedado en su susto y no ha habido que lamentar heridos, según han confirmado fuentes del parque.

Han sido los inquilinos, quienes, al percatarse de las grandes llamas que salían de la chimenea, han avisado a los bomberos sobre las 10.00 horas ante el temor de no ser capaces de controlarlas con sus propios medios.

Consejos

Para evitar los fuegos en las chimeneas, los bomberos recomiendan limpiarlas como mínimo una vez al año, pues el mantenimiento es fundamental para impedir tanto que el humo revoque y entre en la vivienda, como que las sustancias que queden dentro se inflamen e incendien.

También es primordial que su zona de influencia esté libre de cualquier tipo de elemento combustible, así como usar leña seca, mantener el fuego moderado, asegurar una buena ventilación e instalar detectores de humo para prevenir incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.

