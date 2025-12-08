Las familias del colegio Los Ángeles de Badajoz urgen que empiecen las obras del nuevo centro: "Hace mucha falta"

La previsión era que los trabajos arrancaran en otoño, un plazo que ya va a ser difícil cumplir. Para las familias no es cuestión de unos meses más o menos, es seguir acumulando retrasos en un proyecto que se anunció en 2017. Son 8 años de espera, a los que hay que sumar los que se tardará en construir.

Por eso, la Asociación de Padres y Madres (ampa) del colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz urgen que empiecen las obras en la parcela de Ronda Norte donde se levantará el nuevo centro educativo, que no solo evitará que sus hijos tengan que desplazarse a 8 kilómetros del casco urbano -el actual está en la carretera de Cáceres-, sino que, por fin, podrán contar con unas instalaciones «dignas» y adecuadas a sus necesidades, lo que ahora no ocurre.

En una visita al colegio a principios de este año, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, anunció lo que las familias estaban deseando escuchar desde hacía años: que las obras se iban a iniciar este 2025 y que en 2027 estarían terminadas. Los padres acogieron la noticia con satisfacción, pero también con reservas. Las mismas que mantienen 11 meses después, reconoce Manuel Machado, presidente de la ampa. Hasta que no vean las máquinas en la parcela no se evaporará su justificado recelo.

La Consejería de Educación, sin embargo, lanza un mensaje de tranquilidad: su compromiso con la construcción del nuevo colegio Los Ángeles es «firme» y las obras comenzarán en cuanto se resuelvan los últimos trámites y plazos que establece la ley.

En este sentido, explica que el contrato se adjudicó el pasado mes de julio a la Unión Temporal de Empresas integrada por Gévora Construcciones y Geoxa, General de Construcciones, por 9.184.910 euros (el presupuesto base de licitación era de casi 10,2 millones).

Recurso especial

Posteriormente, se adjudicaron la dirección de obra y el plan de seguridad y salud, pero una de las empresas que optaba al primero de estos dos contratos presentó un recurso especial, lo que demoró este procedimiento.

El pasado 25 de noviembre se realizó una segunda adjudicación de la dirección de obras y ahora, según fuentes de la consejería, se está dentro de periodo legal que se da a las empresas por si quieren recurrir. Si finalmente no se reciben alegaciones, se podrá firmar el contrato.

El siguiente paso será la firma del acta de replanteo, que marca el inicio oficial de los trabajos. El plazo de ejecución de las obras será de 20 meses, a contar desde ese momento.

Inundaciones y goteras

Las familias del colegio Los Ángeles son conscientes de la «lentitud» de los trámites y también de los problemas que surgen durante las obras y retrasan los plazos, pero insisten en pedir que se traten de acelerar al máximo, porque el nuevo centro «hace mucha falta». «Tememos que tendremos que esperar como mínimo tres años más», dice con resignación Manuel Machado.

El presidente de la ampa recuerda que las instalaciones de la carretera de Cáceres, construidas hace cerca de 50 años, tienen goteras y el exterior se inunda cada vez que llueve con fuerza. Los niños ya se han quedado aislados en más de una ocasión e, incluso, han tenido que ser rescatados por los bomberos y la Guardia Civil.

A esta angustia en la época de lluvias, que les obliga a hacer malabares para conciliar cuando los avisan para que recojan a sus hijos ante la posibilidad de que se inunden los accesos, se unen otros muchos inconvenientes. El colegio tiene ahora dos edificios independientes, muy antiguos y la lejanía con el casco urbano impide que puedan acceder a muchos servicios y actividades.

El traslado a la Ronda Norte supondrá más espacio, accesibilidad y funcionalidad. Un único edificio acogerá el colegio, con capacidad para un centenar de alumnos, y la residencia, que podrá ofertar plazas para la mitad (ahora hay 12 residentes). Las nuevas instalaciones tendrán aulas de estimulación sensorial, de hidroterapia, fisioterapia, de enfermería, gimnasio, salón de actos, biblioteca y lavandería. Además, en el exterior, habrá pistas deportivas, de recreo, zona de juegos, un invernadero y aparcamiento.