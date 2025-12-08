Votaciones hasta el 14
Fuente del Maestre, a la gran final de la iluminación navideña más dulce
El pueblo extremeño espera superar a su rival canario en la votación online para conseguir el ansiado encendido de Ferrero Rocher, que se celebrará el 17 de diciembre si gana
La tensión y la emoción se disparan: la localidad pacense de Fuente del Maestre es uno de los dos municipios que han alcanzado la fase final de la competición por la ansiada iluminación navideña de Ferrero Rocher este 2025. El pueblo extremeño se enfrenta al canario Tejeda, pero solo uno de ellos conseguirá llenar sus calles de la magia y el brillo característico de la marca de bombones esta Navidad.
La suerte está ahora en manos de los fontaneses y de todos los extremeños que quieran apoyar a sus paisanos. Desde este momento, comienza la decisiva fase final, que será muy breve. Por ello, el apoyo popular es crucial; los votos decidirán qué localidad brillará como nunca.
Para ayudar a Fuente del Maestre a celebrar una Navidad llena de ilusión, se debe votar en la web oficial de Ferrero Rocher.
Desde el Ayuntamiento de la localidad animan a votar por su pueblo y agradecen el apoyo de todos los fontaneses y ciudadanos que les han ayudado a llegar a esta gran final: "Gracias mil veces".
La votación ha entrado en su fase más decisiva y culminará el próximo domingo 14 de diciembre a las 00.00 horas. Fuentes cercanas a la candidatura subrayan que el "apoyo popular será clave" para que el municipio se imponga a su rival canario y encienda la iluminación especial el día 17.
El pueblo extremeño, con más de 6.500 habitantes, ha sido destacado por Ferrero Rocher por su "belleza serena rodeada de olivares" y su rica herencia histórica.
Guadalupe
Si Fuente del Maestre se hace con el premio de Ferrero Rocher, sería el segundo municipio extremeño iluminado por la firma en navidades. En 2017, Guadalupe se hizo con el galardón, todo un triunfo para la pequeña localidad, que se impuso en la final con un 54% de los votos emitidos por internet, superando a la otra finalista, Combarro, en Pontevedra.
La Puebla fue decorada con una espectacular iluminación que incluyó más de 50.000 bombillas LED, 2.100 metros de guirnalda y un árbol de Navidad de ocho metros.
El encendido oficial se festejó con una gran fiesta en la Plaza de Santa María, presentada por Jesús Vázquez, embajador de la marca. El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe fue el primero en iluminarse.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús