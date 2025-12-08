Fuente del Maestre, a la gran final de la iluminación navideña más dulce

La tensión y la emoción se disparan: la localidad pacense de Fuente del Maestre es uno de los dos municipios que han alcanzado la fase final de la competición por la ansiada iluminación navideña de Ferrero Rocher este 2025. El pueblo extremeño se enfrenta al canario Tejeda, pero solo uno de ellos conseguirá llenar sus calles de la magia y el brillo característico de la marca de bombones esta Navidad.

La suerte está ahora en manos de los fontaneses y de todos los extremeños que quieran apoyar a sus paisanos. Desde este momento, comienza la decisiva fase final, que será muy breve. Por ello, el apoyo popular es crucial; los votos decidirán qué localidad brillará como nunca.

Para ayudar a Fuente del Maestre a celebrar una Navidad llena de ilusión, se debe votar en la web oficial de Ferrero Rocher.

Plaza de Fuente del Maestre / Web oficial

Desde el Ayuntamiento de la localidad animan a votar por su pueblo y agradecen el apoyo de todos los fontaneses y ciudadanos que les han ayudado a llegar a esta gran final: "Gracias mil veces".

La votación ha entrado en su fase más decisiva y culminará el próximo domingo 14 de diciembre a las 00.00 horas. Fuentes cercanas a la candidatura subrayan que el "apoyo popular será clave" para que el municipio se imponga a su rival canario y encienda la iluminación especial el día 17.

El pueblo extremeño, con más de 6.500 habitantes, ha sido destacado por Ferrero Rocher por su "belleza serena rodeada de olivares" y su rica herencia histórica.

Guadalupe

Si Fuente del Maestre se hace con el premio de Ferrero Rocher, sería el segundo municipio extremeño iluminado por la firma en navidades. En 2017, Guadalupe se hizo con el galardón, todo un triunfo para la pequeña localidad, que se impuso en la final con un 54% de los votos emitidos por internet, superando a la otra finalista, Combarro, en Pontevedra.

La Puebla fue decorada con una espectacular iluminación que incluyó más de 50.000 bombillas LED, 2.100 metros de guirnalda y un árbol de Navidad de ocho metros.

El encendido oficial se festejó con una gran fiesta en la Plaza de Santa María, presentada por Jesús Vázquez, embajador de la marca. El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe fue el primero en iluminarse.