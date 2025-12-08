El PSOE de Badajoz pide explicaciones al gobierno local por la "falta de personal" en el turno de bomberos del sábado

El PSOE de Badajoz ha solicitado al gobierno local una explicación clara sobre la situación del pasado sábado, 6 de diciembre, en el Parque Municipal de Bomberos, en el que la plantilla estuvo por debajo del mínimo reglamentario.

La portavoz socialista, Silvia González, se hace eco de la página de Bomberos Badajoz Libre, que asegura que el turno amaneció con seis efectivos, aunque uno tuvo que asumir tareas de emisorista, lo que dejó únicamente cinco bomberos operativos "reales" para atender más de 1.400 km2 de término municipal.

A esta situación se suma la "ausencia total de mandos", lo que implica actuar "por debajo incluso de los estándares administrativos fijados por el propio reglamento interno", apunta el PSOE.

La portavoz socialista, Silvia González, considera que "lo ocurrido no puede normalizarse", y añade que no se trata de un "episodio aislado, sino ante el síntoma de un deterioro que se arrastra desde hace años".

Considera además que una ciudad del tamaño y extensión como Badajoz no puede operar "siempre en mínimos, porque cuando surge una incidencia relevante el resto del municipio queda desprotegido".

El mínimo reglamentario de 11 bomberos por turno, establecido hace años, es "un mínimo administrativo, no un mínimo operativo real", y añade que las recomendaciones habituales en planificación de servicios de emergencia sitúan las ratios en torno a 1 bombero por cada 1.000 habitantes, lo que significaría que Badajoz debería disponer de una estructura operativa "muy superior a la actual".

Este "desfase" se agrava, continúa, por la "enorme superficie" del término municipal, que convierte a Badajoz en uno de los parques con más kilómetros cuadrados por bombero en España. De este modo, cuando coinciden dos servicios importantes, la "falta de bomberos ya ha tenido consecuencias visibles".

González recuerda que en el inicio de las pasadas fiestas de San Juan, un incendio en un restaurante de Cerro Gordo obligó a desplazar al personal que estaba previsto en el retén de los fuegos artificiales, y el arranque oficial de las fiestas quedó desatendido hasta que pudieron regresar.

Planificación insuficiente

"Este tipo de situaciones no son fruto de la mala suerte", señala González, "sino de una planificación insuficiente y de una plantilla muy por debajo de lo que exige una ciudad como Badajoz".

Respecto al anuncio de 17 nuevas plazas, la dirigente socialista subraya que el proceso "aún no está resuelto y los refuerzos no se incorporarán a corto plazo". Entre tanto, las jubilaciones recientes y las previstas "siguen reduciendo el personal disponible".

El PSOE recuerda que los servicios de seguridad y emergencia deberían estar "fuera de la confrontación política", porque afectan directamente a la protección de la ciudadanía, de modo que el Grupo Socialista mantiene una "actitud de colaboración y suma", y que el objetivo "no es generar conflicto, sino trabajar con rigor y disponer de información completa". "Aquí no sobra nadie: faltan efectivos y falta planificación", añade.

"La seguridad no admite improvisaciones, y el ayuntamiento debe tratarnos como parte de la solución, no como alguien al que dar información con cuentagotas", concluye González.