Sergio Barquilla, mago y escritor de Badajoz: "Tras el nacimiento de mi hija, mi cerebro explotó a nivel creativo y empecé a idear proyectos que tenían que ver mucho con las familias"

Sergio Barquilla Rodríguez (Badajoz, 7 de febrero de 1992) es un mago pacense que con sus espectáculos se ha recorrido el mundo entero. A esta reconocida faceta suya, se le ha sumado una nueva que empieza con ilusión.

La literatura y su familia han hecho que se lance a escribir cuentos infantiles. "Es mi primer cuento y todo surge porque nace mi hija. Básicamente, fue por eso", comenta. Y es que el nacimiento de Cleo, su hija, le hace ver todo desde otra perspectiva. "Aunque haya sido siempre un mago que dedicaba sus espectáculos para las familias, el hecho de formar la mía con mi mujer y mi hija ha hecho que me focalice muchísimo más y que entienda la importancia de la misma", explica.

Sergio Barquilla cuenta con varios proyectos, entre ellos está Ohana. "En él voy enviando información todas las semanas, con ideas, reflexiones y vídeos para aprender magia juntos, un montón de cosas para la familia, en las que ya hay además más de 1.800 apuntadas en el proyecto". A partir de aquí, decidió empezar a escribir.

Entrando en su web sergiobarquilla.com se puede entrar a este proyecto en el que además regala un cuento titulado "Las sombras que contaban historias".

Cleo y el mago de las tres cuerdas

El 1 de diciembre salió oficialmente el cuento infantil "Cleo y el mago de las tres cuerdas", los orígenes y la idea de crear este libro son curiosos. "Hago un número de magia que se llama `El cuento de la bruja´ o `El brujo malvado´. Es un cuento que llevo haciendo 15 años, que me fascina, y que cuando Cleo era pequeña, muchas veces para que escuchase mi voz, le contaba ese cuento. Entonces, cuando me puse a escribir, dije, ¿cómo puedo transformar este número, que no deja de ser entretenimiento y magia, a un cuento que tenga un arco del personaje, que tenga un sentido, que tenga un aprendizaje, que tenga unos valores?. Y así surge Cleo y el mago de las tres cuerdas", narra Sergio Barquilla.

Conocer el espectáculo de magia original por el que surge el libro, es posible. "Al final del cuento hay un QR donde explico cómo nace y puedes ver el vídeo del número de magia en directo para comprender un poco desde dónde nace la inspiración y cómo es la cabeza de un escritor", manifiesta.

Un cuento que permite reflexionar sobre lo difícil que es encontrar lo que de verdad le gusta a cada persona, el sitio donde uno se encuentra a gusto, para poder disfrutar de sus aficiones y ser uno mismo. "El cuento trata sobre una bruja que quiere ser la más poderosa del mundo. O eso es lo que se dice a sí misma. Pero con el transcurso del cuento, y con lo que va pasando con otro personaje, el mago y las tres cuerdas, se da cuenta de que lo que de verdad quiere su corazón es otra cosa. Y gracias a esa interacción con el cuento y a esas tres cuerdas, descubre y acepta que es lo que de verdad quiere ser y lo lleva a cabo. En definitiva, encontrar ese punto donde te encuentras a gusto contigo mismo", manifiesta.

El cuento ya se puede obtener poniéndose en contacto con el autor, pidiéndolo en las librerías pacenses o en las presentaciones que se van a realizar en las siguientes ubicaciones de la ciudad:

Librería Tusitala: 11 de diciembre a las 18:00.

La Casa del Libro: 14 de diciembre a las 11:00.

Hospital Centro Vivo: 19 de diciembre a las 19:30.

Librería Merienda de Letras: 22 de diciembre a las 12:30.

Una nueva faceta

Descubrir nuevas aficiones y centralizarlas en algo que ha cambiado tu vida por completo, como es el nacimiento de una hija, son algunas de las cosas que forman parte de esta nueva faceta de la vida de Sergio Barquilla. Los comienzos no son fáciles, pero este reto, lo afronta el pacense con ilusión. "Lo que más me cuesta en la escritura es partir de cero, de una hoja en blanco. Pocas veces me pasa, siempre suelo tener algo en mente. Este cuento al basarse sobre uno de mis espectáculos, solo tuve que tirar del hilo para continuar la historia", reflexiona Barquilla.

Reconoce que la fantasía y la magia siempre han sido sus pasiones. "Desde pequeño siempre me ha gustado leer mucho sobre fantasía. Me fascinaban Harry Potter, Memorias de Idhún, Eragon y todo ese tipo de novelas. En todos mis cuentos hay un personaje mágico o algo de fantasía, esa esencia mía de cuando era pequeño y de esa profesión que tengo", deduce el mago.

Uno de los consejos que lanza a los más jóvenes es que "se pongan desde ya a hacer lo que les gusta. Creo que cada vez es más fácil dedicarse a lo que uno quiere. Antiguamente, creo que era más difícil porque la comunicación era mucho más lenta, era todo más cerrado, más pequeño. Se complicaba mucho aventurarse a salir de tu ciudad, era más difícil llegar a ciertos sitios y ahora cada vez es más sencillo. Entonces, si hay algún niño, incluso mayor, que de repente diga que su sueño es ser mago o escritor, ahora hay una gran cantidad de facilidades e información para poder serlo", expresa Barquilla.

Su magia continúa

Y aunque ahora se haya aventurado a contar las historias desde otro punto de vista, su pasión y sus espectáculos continúan. Ahora, con un proyecto que le hace mucha ilusión y en el que va a actuar en su casa, en Badajoz. "Acabo de estrenar el espectáculo de Luces, Magia y Acción, lo voy a representar el 28 de diciembre en Badajoz. Estoy muy contento por eso porque es verdad que nunca había venido con una producción propia a Badajoz. Es el mayor espectáculo que he hecho hasta ahora", comenta ilusionado.

Sergio Barquilla presenta su espectáculo de magia. / Ismael Chávez

También está organizando una gira para llevar la magia por los distintos teatros nacionales. "A nivel familiar este espectáculo está muy poco visto, es original y muy potente tanto a nivel mágico como de los valores y sentimientos que transmite".

Sergio Barquilla en este mundo siempre tuvo un referente, Juan Tamariz. "Me encanta su personalidad. La magia para él es una herramienta para el disfrute, yo la utilizo más para potenciar lazos familiares".

Aventuras, magia y ahora también, literatura. Sergio Barquilla es ese ejemplo de pacense que no solo lucha por sus sueños, sino que, además, los trasmite a quiénes disfrutan de sus espectáculos tanto en el escenario como en la fantasía que inundan sus libros.