Un camión se incendia en un tramo en obras de la A-5 a la altura de Badajoz

Un incendio en un camión provocó momentos de gran tensión en la autovía A-5 en torno a las 18.15 horas de este lunes. El suceso tuvo lugar en un tramo en obras de dicha autovía algo que condicionó la circulación y multiplicó el riesgo de accidente.

En concreto, el siniestro ocurrió entre los kilómetros 400 y 403 de la A-5, es decir, en el tramo que se encuentra entre la salida a Cáceres y la de Campo Mayor. Es una zona afectada por las obras de asfaltado del firme en el que solo dos carriles están operativos y cada uno de ellos está habilitado para cada sentido. Esto hizo que la tensión que vivieron los testigos fuera mayor.

Retenciones

Según relata Inma Corrales, testigo presencial del hecho y quien dio la voz de alerta, la situación fue caótica desde el primer momento. "Allí no se paró nadie, solo nosotros. Mi marido buscó un extintor en el coche y lo usó, pero no pudo hacer nada más que llamar al 112 y a la Guardia Civil", explica.

El tramo donde se produjo el incendio cuenta originalmente con dos carriles por sentido, pero debido a las obras, ambos carriles de un lado estaban inhabilitados y se habilita un solo carril provisional en sentido contrario. "El camión venía de frente en el carril dirección Portugal", especifica Corrales. Los vehículos que viajaban en su misma dirección tuvieron que parar por seguridad, ya que el camión estaba incendiado. "Solo pasábamos nosotros por nuestro carril", detalla la testigo.

Explosiones en cuestión de segundos

En cuestión de segundos, las llamas comenzaron a consumir la carga y la estructura del vehículo. "El extintor que usó mi marido no valió para mucho. En cuestión de segundos, las llamas se comían todo el camión, con explosión de ruedas y todo", recuerda Corrales, señalando la rapidez con la que se propagó el fuego.

Durante los minutos siguientes, la circulación se vio gravemente afectada. Los coches quedaron detenidos detrás del camión en llamas, mientras algunos conductores intentaban maniobrar para salir de este tapón de manera peligrosa, para evitar quedar atrapados. "Estuvimos cinco o seis minutos parados y ya había una cola enorme de coches. La gente estaba muy nerviosa", añade la testigo.

Las autoridades, alertadas por los ciudadanos, acudieron rápidamente al lugar para controlar el incendio y regular el tráfico, evitando que la situación derivara en un accidente mayor. Afortunadamente, no se han registrado víctimas, aunque el conductor del camión abandonó el vehículo durante la emergencia. La intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad se extendieron durante gran parte de la tarde. Pasadas las 20.30 horas los efectivos continuaban trabajando en la zona.