Concentración de médicos en Badajoz por la huelga: "Estamos muy quemados"

Si tiene cita con su médico de cabecera o con un especialista en el hospital, puede que cuando llegue a la consulta, se la encuentre cerrada. Los médicos están de huelga, durante cuatro días. Lo están desde anoche, a las 12.00 horas, y seguirán hasta el viernes a la misma hora. Es la tercera en lo que va de año, tras la que protagonizaron en junio y en octubre, pero ninguna de tanto tiempo. En Extremadura está convocada por el sindicato Simex.

Para hacerse notar, en Badajoz se concentran todas las mañanas y el jueves 11 habrá manifestaciones en Cáceres y Badajoz. En la capital pacense, esta mañana se han concentrado a las 8.30 horas en Consultas Externas del Hospital Universitario. Han bajado 24. "Los que han podido", comentaban los reunidos. "Muchas consultas se van a quedar sin pasar", alertan.

Entre ellos, Jorge Mariño, urólogo del Universitario de Badajoz, quien explica que han salido "espontáneamente" los médicos que forman parte de los servicios mínimos establecidos por la huelga. Mariño es delegado de MUD (Médicos Unidos por sus Derechos) en Badajoz y se ha encargado de movilizar a sus compañeros. Según ha comentado, el seguimiento de la huelga está siendo "bastante importante", si bien critica que los servicios mínimos que se exigen por parte de la administración sanitaria son "considerables", respecto a la huelga anterior. Aduce que al ser una protesta de 4 días que se ha unido a un puente festivo, los pacientes estarían mucho tiempo sin asistencia. Así, se han incluido en servicios mínimos la planta, la consulta de Oncología, Urología, quirófanos de pacientes no solo oncológicos, sino también los que hayan suspendido la medicacón o sangre, o que fuesen "no demorables".

El sentir que Mariño ha detectado entre los médicos es que "estaba obligada a trabajar mucha gente que habría hecho huelga, por eso quizá el seguimiento se notará menos, pero en principio yo pienso que será importante". Por los compañeros de otras provincia con los que están en contacto, saben que "hay mucha movilización".

La incertidumbe de los jóvenes: "Si no me renuevan el contrato, tendré que buscarme la vida fuera" Nieves Sicilia trabaja en Medicina Nuclear, en el Hospital Unversitario de Badajoz. Hace un año que ocupa su puesto, aunque sin perspectivas de futuro. Su contrato tiene una vigencia máxima de 3 años y se renovará cada año en función de las necesidades del servicio. En principio, según cuenta esta joven, cuando pasen 3 años, no se lo renovarán "y empezaría la incertidumbre". En Medicina Nuclear no hacen guardias, pero sí dobles turnos. Eso significa que debe estar mañana y tarde "y mucho trabajo extra que sobre todo no se ve, es lo que nosotros también reivindicamos, que más allá de dejar escrito un informe hay mucho trabajo detrás de análisis, de hablar con los médicos, de gestionar citas, prioridades, y los medios que tenemos son los que son, porque en Extremadura estamos como estamos". Como muchos otros jóvenes extremeños que estudian aquí su carrera, Nieves se ha planteado -a su pesar- irse a trabajar a otro país. "Ahora mismo yo sé que Medicina Nuclear tiene muy buenas condiciones, si aquí no me renuevan el contrato me tendré que buscar la vida fuera, donde se pueda, yo sé que en Alemania o en Italia se rifan a los médicos de Nuclear, es una especialidad en alza, y si no queda más remedio, es lo que hay". A la privada no se lo plantea. "Para mí irse a la privada es darle armas a la privada, entonces, sinceramente, antes me iría fuera que a la privada, aunque siendo de aquí, yo querría quedarme".

El motivo de la huelga: "los médicos estamos muy quemados, muy hartos, de los horarios que tenemos, de las guardias de 24 horas mal remuneradas, porque el horario de tarde y de noche se paga menos que el ordinario, cuando a cualquier profesional que trabaja por la noche se le paga como hora extraordinaria". Además, las guardias son obligatorias, de manera que si se unen a la jornada ordinaria, pueden llegar a trabajar 70, 80 y hasta 90 horas en verano, "cuando en la mayoría de las profesiones son 37 horas y media". Situaciones de las que se vienen quejando desde hace mucho tiempo, reconocen. "Son unos horarios desproporcionados, se han hecho encuestas y el 50% de los médicos están quemados, la profesión tiene la tasa de suicidio más alta de España y de Europa".

Jorge Mariño y Juste Serrano. / S. GARCÍA

Con estas condiciones laborales "tan malas", la gente joven se marcha de la sanidad pública, a la privada o a otros países, a Portugal "que está aquí al lado y tienen otros horarios y otro reconocimiento". Todo ello conlleva que "nos estamos quedando sin médicos, faltan en los centros de salud, en muchos hospitales y se están contratano sin MIR, que es obligatorio, con especialidades dudosamente homologadas y eso va en contra casi de la salud de las personas".

"Esta huelga no es a nuestro favor, sino a favor de los pacientes"

Por todo ello, quieren dejar claro que "esta huelga no es a nuestro favor, sino a favor de los pacientes". Es así, en su opinión, porque "si no tienes tiempo en la consulta para ver a los pacientes bien, los de Primaria tienen a 60 o tienes que operar sin haber dormido, porque llevas 20 horas en una guardia, en esas condiciones no se atiende bien a la gente". "Hace tiempo que lo estamos diciendo", insisten, "pero no se nos hace caso". "Tú no pondrías al volante a un conductor de autobús que llevase 20 horas sin dormir, no creo que nadie se montara, sin embargo, aquí estamos trabajando con dos o tres guardias por semana, yo llevo 28 años haciendo guardias, es muy pesado y lo que pedimos es un horario laboral como el resto de profesionales".

Otro tema que también reivindican es el "reconocimiento" y que los médicos puedan negociar sus condiciones laborales. "Estamos en un estatuto en el que están todas las profesiones sanitarias, y no todas tenemos el mismo horario, el de los médicos es diferente, por las guardias, que son obligatorias, queremos negociar nosotros nuestros horarios y nuestras condiciones, que no nos manejen otras profesiones sanitarias".

Hoy en el Hospital Universitario de Badajoz, no están los médicos que pasan planta normalmente, son menos y algún quirófano que sea demorable se va a suspender.

Los pacientes no tienen por qué haber sido avisados, porque se incumpliría el derecho a la huelga. Llegarán y podrán comprobar cuando lleguen a su consulta, que su médico no ha acudido a su puesto de trabajo. Los servicios mínimos sí están.

El "dilema moral" de los médicos que hacen huelga

Justo Serrano, especialista en Medicina Nuclear del Hospital Universitario, asegura que ha habido profesionales que incluso han demandado más servicios mínimos para "proteger" no solo a los pacientes sino a los compañeros "que se van a ver sobrecargados", como los de Urgencias, Coronarias e Intensivos, porque la atención en los centros de salud se va a reducir y la población acudirá a los hospitales.

Serrano pide "comprensión" a los pacientes que se vean afectados por la huelga. "Como el resto de profesiones tenemos derecho a hacer huelga". Apunta que no solo los obligan a hacer unos servicios mínimos "enormes", sino que "el propio médico tiene un dilema moral tremendo a la hora de pedir mínimos, para no sobrecargar a los compañeros que se quedan y para no dejar de asistir a los pacientes". "El médico -manifiesta- siempre tiene un dilema moral muy importante a la hora de hacer este tipo de huelga, por eso pedimos comprensión, nos gustaría que alguien nos representase y nos defendiese delante de las autoridades, mucha gente no está aquí pero está totalmente de acuerdo con la huelga y con las reivindicaciones, no están probablemente por ese dilema moral".

Sus problemas no son de ahora. ¿Por qué ahora esta huelga?. Según señala Serrano, el motivo es que "el médico tiende a ser muy conformista, tiene una vocación muy especial desde muy joven, sobre todo la juventud actual, desde primero de Bachillerato tienen una presión enorme para entrar en esta profesión y una vez que entran no quieren verla peligrar, entonces se adaptan a lo que sea". "Somos -incide- un colectivo demasiado conformista y eso es bueno porque implica una gran vocación, pero implica también una falta de lucha reivindicando nuestros derechos y los tenemos, igual que los demás".