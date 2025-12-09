Malestar en Cerro Gordo (Badajoz) por los fallos del autobús escolar al instituto de San Roque: «Los niños llegan tarde»

La escena se repite demasiadas mañanas en el barrio de Cerro Gordo, en Badajoz: un grupo de alumnos del IES San Roque espera en la parada mientras mira el reloj, conscientes de que pueden volver a entrar tarde a clase. El autobús escolar, que debería salir a las 7:50 horas, aparece a menudo diez, quince o incluso veinte minutos después. Con la llegada del frío y las lluvias, la preocupación de las familias ha ido en aumento. “Lo peor es que los niños tienen que esperar en la parada pasando frío o mojándose”, lamenta Rocío Velardo, madre de una de las estudiantes afectadas.

Con el paso de las semanas, asegura Rocío, “han intentado mejorar y parece que lo están consiguiendo”, pero los retrasos se siguen produciendo y las familias han trasladado la situación tanto al centro educativo -a través de la educadora social, que gestiona el transporte escolar- como a la consejería de Educación. “La respuesta ha sido que intentarían solucionarlo cuanto antes, que no hay transporte suficiente y que el autobús que recoge a los niños en Cerro Gordo antes hace otra ruta, de ahí que llegue tarde”, detalla Velardo. Esa combinación de itinerarios, es uno de los factores que "puede explicar la falta de puntualidad", añade.

Enfado general

La consecuencia directa es que los alumnos pierden parte de su primera clase y aunque en su caso dice no estar preocupada, reconoce que "sí hay enfado general por parte de los padres”. Su propuesta es sencilla: “Que los recoja otro autobús que no venga de otra ruta”.

Otra de las implicadas explica que la impuntualidad "se está dando desde el inicio de curso, aunque últimamente tienen un patrón: "los martes de forma quincenal”. Precisa que varios días el autobús ha salido del barrio a las 8:10 horas y que, por tanto, ha sido imposible que los niños lleguen a tiempo. Además, recuerda que la ruta no deja al alumnado en la puerta del centro, puesto que el autobús no llega hasta el instituto. "Los niños tienen que subir un trozo andando desde la parada de Santo Cristo de la Paz”.

"Un día coincidió con un examen y mi hijo y otros llegaron unos 20 minutos tarde a clase" — Madre de un alumno

Por otro lado, destaca que el retraso ha tenido consecuencias académicas en al menos una ocasión: "Un día coincidió con un examen y mi hijo y otros llegaron unos 20 minutos tarde a clase" y no fue el único problema; el autobús que realizó el trayecto "no era el habitual y no contaba con el número de asientos necesarios. Algunos niños estaban en pie".

La madre asegura que escribió ese mismo día a la empresa concesionaria, a la Junta de Extremadura y al instituto. “La empresa nos contestó que iban a analizar lo ocurrido, pero por parte de la Junta no obtuvimos respuesta”. El centro, por su parte, envió un mensaje por Rayuela indicando que "estaban al tanto del problema y que estaban haciendo lo que podían".

“Los niños creo que ya lo tienen normalizado, a veces ya no comentan nada, pero ahora, con el frío y el mal tiempo, no es agradable estar 20 minutos esperando a un autobús que no llega a su hora” dice y admite que está "preocupada" porque ve que la situación "no termina de solucionarse".

Otra familia comenta que han comunicado los retrasos “en varias ocasiones al instituto y a la empresa, pero de momento no se ha solucionado” y reitera que una de las veces, los estudiantes tenían examen a primera hora y al llegar tarde a clase, no tuvieron la hora completa para terminarlo. “La sensación general es de malestar”, resume.

El centro reconoce las incidencias y pide una solución

Fuentes del propio instituto han confirmado que, a lo largo del curso, se han registrado diversas incidencias en el autobús procedente de Cerro Gordo -que antes pasa por La Pilara- y han afirmado que la "jornada más complicada fue la del 18 de noviembre", cuando los estudiantes llegaron casi media hora tarde. Ese día, además, acudió un vehículo de menor capacidad y no había espacio suficiente para todos, lo que consideran "más preocupante".

Desde el centro explican que son medio centenar de adolescentes los que se están viendo afectados y que estos retrasos están generando un trastorno tanto para ellos como para el resto de compañeros, ya que "las clases ya están en marcha cuando los usuarios del autobús entran en el aula". Recuerdan incluso un día en el que tuvieron que retrasar la salida de una excursión programada porque estaban esperando a los alumnos que venían en el transporte escolar.

El instituto añade que la educadora responsable del servicio se ha puesto en contacto en varias ocasiones con la empresa encargada, Vilaplana, desde donde han alegado distintos motivos para justificar los retrasos: accidentes en carretera, atascos o las obras en la autovía, entre otros.

"Una vez conocidas las incidencias, desde el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios se ha requerido a la empresa para que lo solvente con inmediatez" — Consejería de Educación

Por su parte, la consejería de Educación ha señalado a este diario que "una vez conocidas las incidencias por la información aportada por el centro educativo, desde el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC) se ha requerido a la empresa para que lo solvente con inmediatez".

Mientras tanto, en Cerro Gordo aumenta la sensación de que el problema se está alargando más de lo esperado. Las familias insisten en que no están pidiendo grandes cambios, solo un transporte escolar puntual que garantice que sus hijos entran a clase a la hora estipulada.