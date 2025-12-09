Manuel Alfaro: "El arte literario, la tauromaquia y el sentimiento pacense se funden en esta obra"

¿Cuál es su objetivo con la publicación de este libro?

El objetivo de la publicación de este libro titulado por mí es dar a conocer los romances taurinos no publicados del archivo documental de mi tío abuelo paterno, Don Manuel Alfaro Pereira, a través de sus manuscritos, escritos mecanografiados, poesías, evocaciones, recuerdos de la ciudad, fotografías, ... que enriquecerán el conocimiento de la historia y curiosidades de Badajoz, de sus gentes y de sus lugares de aquella época, la primera mitad del siglo XX.

¿De qué se compone la obra?

Es una edición facsimilar que recopila poemas, crónicas, testimonios y fotografías. El grueso del libro lo componen 16 romances taurinos que hacen referencia a los ‘Toreros de Ayer’, procedentes de la edad de oro y de plata de la tauromaquia. En concreto, estos 14 toreros: Manolo Bienvenida, Juan Belmonte, ‘El Espartero’, El Gallo’, ‘Litri’, ‘Manolete’, Manolo Granero, Carlos Arruza, ‘Gitanillo de Triana’, ‘Joselito El Gallo’, ‘Machaquito’, ‘Dominguín’, Antonio Reverte y Paquito Muñoz. Los dos romances taurinos restantes están dedicados al desarrollo de una corrida de toros y a la fiesta de los toros en general.

¿Por qué su tío abuelo dedicó los romances concretamente a esos toreros?

Porque los conocía personalmente. Y por partida doble. Mi tío abuelo era muy polifacético. Él era cronista taurino de la ciudad de Badajoz en aquella época, por lo que tenía acceso a la plaza. Y además, regentaba el antiguo Hotel Madrid, ubicado en antaño donde actualmente se encuentra la Residencia Femenina Universitaria Sagrado Corazón de Jesús . Allí se alojaban todos los toreros que venían a Badajoz, por lo que mi tío abuelo gozaba de total accesibilidad a ellos.

Hábleme de los romances. ¿Cómo los elaboró?

Están escritos en versos octosílabos por el puño y letra de mi tío abuelo. Están dedicados personalmente a la persona que conoció y su actuación taurina. Busca, a través de la poesía, enaltecer y engrandecer tanto a la persona que hay detrás del torero como la faena taurina que este realiza.

El libro también incluye fotografías, crónicas y testimonios. ¿Se utilizan para documentar los romances o no tienen relación?

Las crónicas y testimonios no tiene relación con los romances. Pero era necesaria su inclusión en el libro. Contiene dos crónicas taurinas sobre los preliminares de una corrida y del fin de la temporada taurina de 1955 en Badajoz, así como sus Testimonios Taurinos, publicados por mí en el libro titulado ‘Estampas Inéditas de Badajoz’ en 2024 Las fotografías son un total de 91, de las cuales 37 ilustran los 16 romances taurinos y otras dos la crónica de los preliminares.

¿Y las 52 restantes?

Ilustran otra parte del libro, que son las faenas toreras en corridas de toros de otros matadores, a los cuales no les dedicó romance taurino aunque tenían amistad, así como otros espectáculos taurinos, como novilladas, corridas de rejones, y el carrusel ecuestre de cintas.

Su tío abuelo elaboró todos estos documentos hace un siglo. ¿Cómo ha sido su recopilación?

Pues he tenido que realizar un trabajo recopilatorio y de investigación bastante arduo. La intelectualidad de mi tío abuelo tuvo que convivir con la carencia de papel. Vivió la primera y segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, épocas donde faltaba la materia prima. Por lo que sus escritos, poemas y crónicas los he encontrado en los envoltorios de las cajas de galletas y de otros productos alimenticios, así como en el anverso y reverso de las cartas que recibía, ya fuesen comerciales o personales. Muchas de las fotografías fueron realizadas por él, varias en formato estereoscópico, y otras tantas son cartas postales dedicadas por los toreros. Para poder hacer con exactitud los pies y descripciones de estas, he tenido que cotejar cuidadosamente cada una de ellas. Comencé utilizando la inteligencia artificial para ello, pero no era muy exacta. Por lo que tuve que utilizar el método clásico, aunque me llevara más tiempo. Ha sido un trabajo de investigación duro pero exitoso.

¿Fue difícil reunir todo es material en un libro?

He tenido que hacer una selección para el material fotográfico, ya que son 300 fotografías las que mi tío abuelo nos dejó. Tras un prólogo escrito por mí, pongo en pie cada uno de los romances. Estos se acompañan por una o dos fotografías y la información correspondiente sobre el torero. La portada y la contraportada también juegan su papel. Para su elaboración he escogido tres colores que engrandecen la tauromaquia. Amarillo, que hace referencia al albero de la plaza; rosa, color del capote; y el rojo de los burladeros. Además, las imágenes que utilizo en las dos, ambas realizadas en la antigua plaza de toros de nuestra ciudad, otorgan a este libro su carácter pacense.

¿Por qué la gente debe leer este libro?

Porque aquí se funden el arte literario, el arte de la tauromaquia y el sentimiento pacense. Para los amantes de la poesía y los amantes del mundo del toreo es un libro que no les defraudará. Y para las personas de Badajoz que quieran conocer su historia se trata de una fuente documental bastante amplia. Al igual que muchos otros contenidos no publicados, la carga emocional e histórica que estos documentos de mi tío abuelo contienen es motivo más que suficiente para que no se les deje caer en el olvido.

¿Dónde se podrá adquirir la obra?

Durante la presentación en la sede de Cajalmedralejo y en algunas librerías de la ciudad a un precio de 15 euros.