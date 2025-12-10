"Va a cargarse el palacio de congresos": Gallardo cuestiona la "improvisación" de Guardiola con el centro de salud Los Pinos de Badajoz

En una visita a la avenida Ricardo Carapeto Zambrano -en el corazón del barrio de San Roque de Badajoz- el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha trasladado sus críticas al gobierno de María Guardiola por la gestión del comercio minorista y por la decisión de habilitar de "forma provisional" parte del palacio de congresos de la ciudad como centro de salud para la Zona Centro.

En el encuentro con los medios de comunicación, Gallardo ha criticado el plan del gobierno popular al pretender trasladar las dependencias de 'Los Pinos' de manera temporal. “Es una improvisación”, ha dicho y advierte que puede comprometer la funcionalidad futura de un edificio "emblemático" de la capital pacense.

El candidato socialista sostiene que destinar dos millones y medio de euros a una solución provisional equivale a “desperdiciar recursos públicos” que, en su opinión, deberían dirigirse al proyecto definitivo del centro sanitario. Según afirma, la intervención prevista dejará el palacio de congresos limitado para otros usos y restará a Badajoz un espacio cultural y de eventos clave para su actividad económica y social. “Va a cargarse el palacio de congresos y tirar dinero público a la basura”, ha insistido.

Gallardo ha avanzado que se reunirá este mismo miércoles con la plataforma que rechaza la ubicación provisional del centro de salud. Asegura que sus reivindicaciones reflejan una preocupación más amplia sobre la evolución de la sanidad en Extremadura y recuerda que el actual centro de 'Los Pinos' atiende a 19.000 personas. Señala además que éste no es un caso aislado, sino parte de un malestar generalizado por el “deterioro” de los servicios públicos esenciales.

Ventana única para autónomos

En referencia al comercio minorista, ha explicado que es un sector que atraviesa una tendencia descendente que "preocupa a empresarios y autónomos". En este contexto, ha recordado que en 2023 el crecimiento rondaba el 3%, mientras que en 2024 comenzó a frenarse y en 2025 ha registrado un descenso del 0,7%. A su juicio, este retroceso se explica en parte por “la falta de atención y la ausencia de una política específica” por parte del actual gobierno regional.

Para revertir la situación, el dirigente socialista ha anunciado la puesta en marcha de una ventanilla única para autónomos y empresarios, con atención digital y presencial. El objetivo: reducir burocracia y ofrecer acompañamiento continuado, no solo en la fase inicial de los proyectos. “Muchas pequeñas empresas desaparecen pese a ser rentables porque no hay una conexión entre quienes emprenden y los negocios ya consolidados; algo que nosotros haremos para evitar la pérdida de tejido productivo", ha apuntado.

Recortes

En otro orden de asuntos, Gallardo ha indicado que ayer escuchaba a la candidata del Partido Popular pedir que le señalara un solo recorte desde que está al frente de la Junta. "Me encantaría poder hacerlo. Por eso le he propuesto un debate público, un cara a cara, donde los ciudadanos puedan comparar dos modelos claros para Extremadura: el modelo de los recortes de Guardiola y el modelo de recuperación de derechos y servicios públicos que queremos impulsar desde el PSOE".

En este punto, ha subrayado que no se lo pregunte a él, sino que se lo pregunte "a los 7.000 niños que ha quedado sin transporte escolar al inicio de curso, privados durante más de una semana de un derecho fundamental como la educación. Que lo pregunte a las familias que han perdido el comedor escolar gratuito debido a decisiones que, según denunciamos, favorecen a los más ricos de la región. Que lo pregunte a los ciudadanos que solicitan una cita médica y se encuentran con esperas mínimas de 15 días para ser atendidos por su médico de cabecera, o quienes necesitan operarse y reciben la respuesta: si quieres rapidez, vete a la privada".

"Me gustaría debatir y confrontar con Guardiola. Pero ha preferido participar en una conga electoral de 10 candidatos, evitando cualquier otro debate"

"Esos son los recortes que me gustaría debatir y confrontar con ella". Pero la candidata ha preferido participar en la “conga electoral” de los 10 candidatos en Canal Extremadura, "evitando cualquier otro debate" y reitera que los ciudadanos merecen "confrontar propuestas" y conocer la "verdad" sobre la gestión de la Junta.

Robe Iniesta

Por último, el líder de los socialistas en Extremadura, ha lamentado que "hoy nos hemos levantado con una mala noticia. Todos hemos sentido un golpe" al conocer la muerte de Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a sus 63 años.

"Hoy se va la persona, pero comienza el mito: el mito de alguien que supo representar a Extremadura a su manera", ha dicho y ha trasladado un último mensaje: "En un día como hoy, debemos también reivindicar a aquellas personas que construyen la marca de nuestra tierra y, a través de la música, logran que Extremadura se haga sentir no solo en España, sino en el ámbito internacional. Es, sin duda, una gran pérdida".