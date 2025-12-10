Detenido el presunto autor de un robo de joyas en Fuentes de León: su hija menor está siendo investigada

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Bodonal de la Sierra y ha investigado a su hija residente en Pilas (Sevilla), menor de edad, por su implicación en el robo de joyas en una vivienda de Fuentes de León (Badajoz).

Desde el pasado mes de septiembre, la Guardia Civil de Fuentes de León investigaba el robo perpetrado en el interior de una vivienda de dicho municipio.

El autor de la acción delictiva aprovechó la ausencia de sus propietarios para adentrarse en su interior mediante escalo y se apoderó de las joyas de oro que sus propietarios guardaban en el domicilio valoradas en unos 4.000 euros.

Aparecieron las joyas en Zafra y Sevilla

Tras los datos aportados por el denunciante y las gestiones practicadas por los agentes en el transcurso de la investigación, se inspeccionaron los comercios de compra-venta de oro más próximos y se pudieron localizar en Zafra parte de las alhajas sustraídas.

Con los indicios obtenidos y análisis de la documentación se identificó a las dos personas que hicieron su entrega, que fueron un bodonalero, quien hizo uso de la identidad de su hermano para eludir la acción de la justicia, con la colaboración de su hija menor de edad.

El desarrollo de la investigación llevada a cabo, permitió a los agentes constatar cómo el resto de las joyas también las vendieron en otra tienda de la localidad de Pilas (Sevilla), donde actualmente reside la joven.

Una vez reunidas todas las pruebas incriminatorias, a finales del mes de noviembre y principios de diciembre fueron localizados, y se detuvo al padre e investigó a su hija, instruyéndoles diligencias además de por su implicación en el robo de las joyas en la vivienda, por delito de estafa al vender joyas de procedencia ilícita y usurpación de estado civil.

Las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Fregenal de la Sierra y a la Fiscalía de Menores, según ha informado la Guardia Civil.