Monesterio presenta 27 actividades navideñas para el disfrute de vecinos y visitantes

El ayuntamiento de Monesterio lanza su programación de Navidad. Actividades culturales, musicales y deportivas para el disfrute de “vecinos y visitantes”, en un apretado calendario que se cerrará la noche del 5 de enero con la Cabalgata de Reyes.

La intención, ha señalado la alcaldesa Loli Vargas es, hacer “una Navidad participativa, para vivirla en la calle, con la familia y con los amigos”. La programación cuenta con 27 actividades, 15 culturales y musicales, 5 torneos deportivos, 3 talleres infantiles, 3 concursos y ludoteca infantil para niños y niñas de 2 a 14 años.

El programa se abrió con la fiesta de bienvenida a la Navidad del pasado fin de semana. Este jueves, 11 de diciembre, el escritor extremeño, natural de Monesterio, Miguel Ángel Carmona del Barco, presenta el proyecto provincial ‘Ancestras’, una exposición fotográfica y narrativa, creada a partir de las voces de 25 mujeres, de 16 municipios pacenses, de entre 82 y 105 años. La exposición podrá visitarse durante todo el mes en la sala de conferencias de la casa de la cultura.

El colegio de Infantil y Primaria El Llano realizará su Festival de Navidad el martes, día 16, a las 17:00 horas, en el auditorio municipal y, un día después, la sala de conferencias de la casa de la cultura acogerá la final del XIII Concurso de Repostería Navideña, en el que, además, se entregarán los premios al VI Concurso de Decoración de Fachadas y Escaparates.

Concierto de la coral Cabarcon en la Navidad de 2024 / Rafa Molina

Conciertos

El Concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música está programado para el jueves, día 18, a las 20:00 horas, El viernes, día 19, a las 20:30 horas, se celebrará el Festival de Navidad de la Academia de Baile de Salva Calderón, con precio de entrada de 3 €. La Coral Cabarco, ofrecerá su tradicional Concierto Navideño, la noche del lunes, día 22 de diciembre a las 20:30 horas y el martes, día 23, a las 20:00 horas, subirá al escenario del auditorio la coral, Cantos de Luz, de Medina de las Torres.

El Concierto Didáctico de AUPEX, con el cuarteto Ayala y el espectáculo ‘Melodías en el Tiempo’, está previsto para el viernes, día 26, a las 20:00 horas y el IV Encuentro Navideño de Poesía y Música que organiza la Asociación de Amig@s de la Poesía, se celebrará a la misma hora, del sábado, día 27. La actividad musical finalizará el domingo, 28 de diciembre, a las 20:000 horas, en la Plaza del Pueblo con la zambomba flamenca de Ostalinda Suárez con Triana por Pascua.

Zambomba Flamenca en la Plaza del Pueblo / Rafa Molina

Fiestas de Nochebuena y Nochevieja

Esta Navidad, como principal novedad, el ayuntamiento anuncia la celebración de una Fiesta de Nochebuena, la noche del 24, al 25 de diciembre. Será en el pabellón Multiusos del Recinto Ferial, de 1:00 a 7:00 horas, con las actuaciones musicales de Dani Serra, Pantera DJ set, Picky, Miguel Gvrcia y 1jakin. En la Nochebuena del año pasado, explica la alcaldesa, “cerraron todos los establecimientos de ocio”, con lo que, “muchos jóvenes tuvieron que desplazarse a otros pueblos para continuar la fiesta”. Este año, “atendiendo la petición de los jóvenes, pero, también, la de madres y padres”, se ha optado por incluir esta fiesta, pensada, “como una alternativa de ocio, más segura”.

El martes, 30 de diciembre, a las 12:30 horas, la Plaza del pueblo acogerá la celebración de la Nochevieja Infantil. Habrá un espectáculo navideño familiar, con la visita de personajes animados. El día 31, en colaboración con el club ciclista, ‘Corona Chica-Piñón Grande’, se celebrará la tradicional San Silvestre. Esa misma noche, a partir de la una de la madrugada, la nave multiuso acogerá la Fiesta de Nochevieja, con las actuaciones musicales de Miguel Gvrcia, Manu Gómez, Nico Guerra y Rizzos.

La Nochevieja Infantil se celebrará el martes, día 30 de diciembre / Rafa Molina

El Cartero Real visitará a los niños y niñas de Monesterio el viernes, 2 de enero, en la sala de conferencias de la casa de la cultura, a partir de las 17:30 horas. La programación oficial se cerrará el lunes, 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes, que, saldrá a las 18:00 horas, desde la explanada del Museo del Jamón.

Talleres y deporte

Paralelamente, se han programado distintas actividades deportivas, entre las que destacan los habituales campeonatos de fútbol sala, voleibol y fútbol femenino. Además, para la conciliación familiar, durante las vacaciones escolares, los niños y niñas, con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años, dispondrán de servicio de ludoteca. Las familias interesadas pueden inscribir a sus hijos e hijas, hasta el día 18 de diciembre. Finalmente, los días 13, 20 y 27 de diciembre, la sala de conferencia acogerá talleres de manualidades, deportes y juegos de mesa, en horario de 11:00 a 13:00 horas.