Las defensas de dos de los menores condenados por el crimen de la educadora recurrirán la sentencia

Dos de los abogados de los menores condenados por el crimen de la educadora Belén Cortés han anunciado que recurrirán la sentencia, que se hizo pública ayer. Son tres los menores condenados: dos chicos de 15 y 14 años, cuya pena es de 6 años de internamiento por asesinato, y una adolescente de 17, que deberá cumplir 5 años por haber sido considerada cómplice. La sentencia el Juzgado de Menores se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

El abogado de la chica, Leopoldo Torrado, acaba de confirmar a este diario que van a recurrir el fallo judicial. No ha entrado en detalles. Se ha limitado ha señalar que existen "errores graves" en la sentencia. La joven permanece en libertad desde la semana pasada y así continuará hasta que la decisión sea firme. Su abogado estima que puede alargarse hasta febrero o marzo. Los otros dos condenados permanecen en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz.

El abogado del menor de 15 años, José Duarte, ya avanzó ayer que presentará recurso de apelación (el plazo es de 5 días), pues entiende que lo que el fallo considera suficiente medio de prueba para condenar a su defendido, no lo es. "Se acredita su presencia, pero no su participación, que es lo que ha dicho él desde el primer momento", insistió. El letrado, que quiso trasladar de nuevo su pesar a la familia de Belén Cortés, agradeció el "esfuerzo" de la jueza y su "valentía" a la hora de imputar íntegramente la responsabilidad civil a la Junta de Extremadura (620.000 euros). En su opinión, esto tiene "efectos pedagógicos y positivos" para que este tipo de recursos se doten de más medios y no acojan a menores con perfiles que requieren de otro tipo de medidas.

La defensa del tercer menor, de 14 años, está representada por Antonio José Pitera, que se ha negado rotundamente a valorar la sentencia o comentar nada relacionado con su defendido, pues el caso pertenece a la jurisdicción de menores y, en su opinión, no debería publicarse.

La que sí ha hecho declaraciones es la familia paterna de este menor condenado, a través de su abogado, Fernando Cumbres. En un comunicado, expresa "nuestro absoluto respeto a la sentencia dictada por el Juzgado de Menores, acatando íntegramente la meritada resolución al entenderla ajustada a Derecho y a los hechos, tanto en el plano penal como en el civil". Adelanta asimismo que "no tenemos intención alguna de recurrir la sentencia". Según Fernando Cumbres, los padres han dado ya instrucciones expresas al letrado designado de oficio para el menor, Antonio José Pitera, a fin de que no interponga recurso alguno.

"Proceso judicial innecesario"

"Somos plenamente conscientes del profundo daño y dolor causado por nuestro hijo a la familia, amigos, compañeros y pareja de Belén Cortés. Sabemos que ninguna sentencia podrá reparar el sufrimiento y la pérdida ocasionados", recoge el comunicado de la familia paterna. "No obstante, albergamos la esperanza de que esta resolución contribuya, en la medida de lo posible, a cerrar este doloroso y, en muchos aspectos, innecesario proceso judicial, permitiendo a sus familiares y allegados centrarse en su duelo y en la memoria de Belén".

Al mismo tiempo, ponen de relieve "el pronunciamiento de la sentencia en lo relativo a la responsabilidad civil directa y exclusiva de la Junta de Extremadura en estos gravísimos hechos". Y confiamos en que "una resolución tan clara, contundente y ejemplarizante se traduzca en una mejora real de las condiciones salariales, de seguridad y de los medios humanos y materiales de los profesionales que, como Belén, trabajan cada día velando por el bienestar de menores que, por distintas circunstancias, se encuentran bajo la tutela de las Administraciones Públicas.

Finalmente, la familia paterna de este menor "ruega respeto a su intimidad y a la de todas las personas implicadas", y comunica que no realizará más declaraciones públicas sobre este asunto.

Once meses después del crimen

El juicio por el crimen de la educadora quedó visto para sentencia el pasado 31 de octubre, tras tres días de vista. Los tres menores fueron detenidos el 10 de marzo, pocas horas después del terrible suceso la noche del día antes. El Juzgado de Menores ordenó su internamiento cautelar en régimen cerrado por 6 meses a la espera de que fueran enjuiciados, una medida que se prorrogó otros 3 meses más al retrasarse el juicio, que finalmente comenzó el 29 de octubre.

La fiscalía y la acusación particular acusaron a los dos menores varones como autores materiales del asesinato de la educadora y a la adolescente, como cómplice, y pidieron para ellos 6 años de internamiento en régimen cerrado, que es la pena que ahora la jueza ha recogido en su sentencia.