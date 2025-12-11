Detenido un 'timador de los pisos de alquiler' de Badajoz

Un hombre de 35 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de delito de estafa.

La detención ha tenido lugar gracias a la denuncia de una ciudadana de 33 años, que se presentó hace dos días en la oficina de denuncias y atención al ciudadano de Badajoz.

Esta mujer iba a ver esa misma mañana un piso de alquiler. Al comentarlo con una amiga, esta le explicó que ella misma había pagado ya una reserva de 550 euros por el inmueble. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una estafa, acudió a las autoridades.

Detenido 'in fraganti'

La denunciante acudió a ver la vivienda en cuestión y, en el momento de hacer entrega de la reserva -los mismos 550 euros que ya dio su amiga-, aparecieron los agentes de Seguridad Ciudadana.

Estos procedieron a la detención del hombre como presunto responsable de un delito de estafa.

Del resto de investigaciones se hizo cargo el grupo de delitos tecnológicos de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz, comprobando cómo la primera víctima, sin sospechar nada, hizo entrega de los 550€ de reserva el pasado 7 de diciembre tras visitar el piso mencionado. A día de hoy se sigue investigando, por lo que no se descarta que aparezcan nuevas víctimas.

El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.